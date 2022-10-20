عصر السيارات الطائرة..مركبة صينية تنجح برحلة تجريبية في دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل نهاية فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي من عام 1985، "العودة إلى المستقبل"، قال الممثل الذي يلعب دور المخترع "دوك براون" أثناء ارتفاع مركبة "DeLorean"، القادرة على السفر عبر الزمن، في الهواء: "ليس هناك حاجة إلى الطرق في المكان الذي سنذهب إليه".

ورغم أن السيارات الطائرة لم تملأ السماء بعد، إلا أن عدد منها قيد التطوير حاليًا.

وخلال الأسبوع الماضي، أكملت مركبة "XPeng X2" الصينيّة بنجاح أول رحلة تجريبيّة علنية لسيارتها الطائرة التي تتكوّن من مقعدين بمعرض "جيتكس للتقنية 2022" في دبي.

نجحت سيارة "XPeng" الطائرة في أول رحلة تجريبية علنية لها في دبي. , plain_text Credit: XPENG AEROHT

ومثل سيارة "DeLorean" الشهيرة، تتمتّع المركبة بأبواب "جناح النورس" ذاتها.

وترتفع مركبة "XPeng X2" عن الأرض بشكلٍ عمودي باستخدام ثمانية مراوح، ومن دون الحاجة إلى مدرّج.

وبالتالي، فإنها مناسبة للمناطق الحضريّة المأهولة.

أجرت المركبة الرحلة التجريبية بمعرض "جيتكس للتقنية 2022" في دبي. , plain_text Credit: XPENG AEROHT

وتُعتبر المركبة، المُصمّمة لنقل راكبين، كهربائية بالكامل، ويقول صنّاعها إنه يمكنها الارتفاع في الهواء بسرعة مترين في الثانية، وتصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة.

ورُغم أن الرحلة التجريبيّة استغرقت 90 ثانية فقط، وفقًا لكبير خبراء الطيران في "XPeng Aeroht"، ليو شينيين، إلا أن التكنولوجيا على وشك أن تكون جاهزة للاستخدام العام.

استغرقت الرحلة التجريبية 90 ثانية. , plain_text Credit: GITEX 2022

ولكن لا تزال اللوائح المتعلقة بالسيارات الطائرة بعيدة المنال بعض الشيء.

وتُخطّط "XPeng" للعمل مع الحكومات لإنشاء بنى تحتية تنظيميّة ماديّة للسيارات الطائرة في المناطق الحضرية. ويعتقد ليو أن الأشخاص سيتمكنون من استخدام السيارات الطائرة في أماكن محدودة مرخّصة في غضون 5 أعوام فقط.

ويتماشى هذا بشكلٍ جيّد مع خطط الحكومة الصينية الطموحة لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2025.

وإذا لم يكن الطيران مستقبليًا بدرجة كافية، فإن مركبة "XPeng X2" مزوّدة بقدرة التشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويمكن قيادتها يدويًا، أو ضبطها لتقود بشكلٍ ذاتي.

وقال ليو: "إنها تتعلم كيفيّة تجنّب حركة المرور، والمباني، والأشخاص".

وتُشكّل عناصر القيادة الذاتية المزيد من التحدّيات فيما يتعلّق بالتنظيم، كما أنها تُثير التساؤلات بشأن تقبّل الجمهور لها.

ولا يزال الكثير من الأشخاص يهتمون بقضايا السلامة المتعلّقة بالسيارات ذاتيّة القيادة على الأرض، فما بالك بالسيارات التي تُحلّق فوق رؤوسهم.

ومع ذلك، أشارت "XPeng" إلى أن سيارتها الطائرة ذاتيّة القيادة أكثر أمانًا من سيارة أخرى يقودها البشر.

عُرضت سيارة طائرة من شركة "SkyDrive" في "جيتكس" أيضًا., plain_text Credit: KARIM SAHIB/AFP/AFP via Getty Images

وهناك العشرات من السيارات الطائرة قيد التطوير حاليًا في جميع أنحاء العالم، ويحلق العديد منها بالفعل، مثل مركبة "BlackFly" للشركة الكندية "Opener"، ومركبة "SD-03" لـ"SkyDrive Inc"، بالإضافةً إلى النموذج الأولي لمركبة "AirCar" لـ"Klein Vision"، والذي أجرى اختبار تحليق ناجح استمر لـ35 دقيقة بين مدينتين بسلوفاكيا العام الماضي.

ولا تقتصر فوائد سيارات طائرة مثل "XPeng X2" على تحقيق أحلام الثقافة الشعبية الجامحة فقط.

ويرى المناصرون لها أن السيارات الطائرة يمكن أن تُحدث ثورة في النقل الحضري، إذ قد تجعل الطرق أقل ازدحامًا، وبالتالي أكثر أمانًا للمشاة، ولركّاب الدراجات.

كما يمكن للمركبات الكهربائيّة مثل "XPeng X2" التقليل من انبعاثات الكربون.