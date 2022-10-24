ليس مشهدًا من فيلم رُعب.. صورة صادمة تظهر وجه نملة عن قرب

نشر الاثنين ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تُظهر هذه الصورة إحدى المخلوقات الجديدة من مسلسل "House of the Dragon" على "HBO"، أو مشهدًا من فيلم رعب، بل هي في الحقيقة صورة مقرّبة لنملة.

وتُعد الصورة الجاذبة للأنظار واحدة من بين 57 صورة مميّزة تشارك في مسابقة العالَم الصغير للتصوير المجهري التابعة لشركة "نيكون" (Small World Photomicrography Competition).

Credit: Nikon Small World/Eugenijus Kavaliauskas

والتقط المصور الليتواني، يوجينيوس كافالياوسكاس، هذه الصورة المرعبة.

وهذا هو العام الـ48 للمسابقة التي تسعى إلى "الاعتراف بالتميّز في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر"، بحسب بيان صحفي تمت مشاركته مع CNN.

وتلقّت مسابقة عام 2022 حوالي 1،300 مشاركة من 72 دولة، وفقًا لما ذكرته "نيكون".

وعمل كافالياوسكاس سابقًا كمصوّر للطيور قبل أن يتّجه لعالم الحشرات، بحسب ما ذكره موقعه عبر الإنترنت.

واستخدم المصوّر الضوء المنعكس لالتقاط الصورة المقرّبة الصادمة للنملة، بعينيها الحمراوتين، وملامح وجهها التي تبدو غاضبة.

ورُغم أن الصورة حظت باهتمام واسع النطاق عبر الإنترنت، إلا أن كافالياوسكاس لم يحصل على الجائزة الكُبرى في المسابقة.

ونال المصوران السويديان، غريغوري تيمين، وميشيل ميلينكوفيتش، الجائزة الكبرى فضلاً عن صورتهما الفلورية التي تُظهر المخلب الأمامي لجنين وزغة من نوع "أبو بريص مدغشقر العملاق النهاري" (Madagascar giant day gecko).

وتم تكبير المشهد بمقدار 63 مرّة لتوثيق عظام وعروق اليد الصغيرة.