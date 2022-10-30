مصور ينتظر 6 أعوام لالتقاط "الصورة المثالية" لطائر الرفراف

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتطلّب التصوير الفوتوغرافي الكثير من الصبر، إذ لن تستطيع الحصول على الصورة التي تريدها فورًا. وفي بعض الأحيان، قد تمر أعوام عديدة قبل حصولك على مبتغاك. وهذا ما حصل مع المصور الإسكتلندي، آلان مكفادين، عند سعيه وراء "الصورة المثالية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، وبعد 6 أعوام من المحاولة، تمكّن مكفادين من توثيق طائر رفراف في اللحظة المناسبة قبل غوصه في الماء، ونتج عن ذلك صورة خلاقة جمعت بين الطائر بألوانه الزاهية، وانعكاسه على سطح الماء، أمام خلفية خريفيّة ساحرة.

استغرق الأمر المصور آلان مكفادين، 6 أعوام لتوثيق هذه الصورة., plain_text Credit: Alan McFadyen

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مكفادين، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا: "كان لابد من تحقّق أشياء كثيرة حتّى يكون الأمر ممكنًا".

وبهدف أن يحصل المصور على الانعكاس المثالي، كان من المهم التصوير خلال يوم ينعدم فيه هبوب الرياح.

شكّل توثيق طائر الرفراف تحديًا بالنسبة للمصور. , plain_text Credit: Alan McFadyen

وإلى جانب ضرورة زيارة نجم الصورة، أي الطائر، إلى النهر، وهو أمر يستحيل التنبؤ به، كان من الضروري للطائر أن يغوص حيث أراده مكفادين.

وكانت الخلفية مهمة بالنسبة لمكفادين، أيضًا، إذ أنه رغب بتوثيق التفاصيل الذهبية اللون للطبيعة، والتي تكتسي بهذا اللون خلال موسم الخريف فقط.

يهتم المصور بتوثيق الحياة البرية. , plain_text Credit: Alan McFadyen

ولذلك، قال المصور: "كانت لدي نافذة صغيرة من الفرص".

واعترف الإسكتلندي أنه شعر بالإحباط في بعض الأيام، ولكن ساعده تفكيره الإيجابي، على الاستمرار، مؤكدًا أن "قضاء يوم سيئ بين الطبيعة أفضل من قضاء يومٍ جيَد في مكتب كل مرّة".

صورة ديناميكية وثّقها المصور. , plain_text Credit: Alan McFadyen

وعندما أدرك المصور أنه نجح في التقاط المشهد الذي حلم به منذ أعوام، كان الأمر بمثابة مصدر راحة كبير له، ولكنه اعترف أنه شعر بخيبة أمل في الوقت ذاته بسبب انتهاء التحدي الذي أوقد شعلة الحماس في قلبه لأعوام عديدة.

من الصور الزاهية التي وثقها المصور. , plain_text Credit: Alan McFadyen

ولطالما كان الإسكتلندي مهتمًا بالطبيعة منذ صغره، ولكنه لم يدخل عالم التصوير الفوتوغرافي إلا في عام 2009.

لطالما كان الإسكتلندي مهتمًا بالطبيعة منذ صغره. , plain_text Credit: Alan McFadyen

وجاء الإلهام لالتقاط هذه الصورة لطائر الرفراف من الجد الراحل للمصور، والذي كان يصطحبه لاستكشاف الريف بصورة منتظمة.

وقال مكفادين: "أردت التقاط صورة كان سيفخر بها".