"يشبه سمكة تغوص بالرمال".. تشكيل صخري بالعلا يثير مخيلة سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع المصور الفوتوغرافي السعودي، خالد العنزي، بشغف في استكشاف الصحاري بحثًا عن كل ما تجذبه العين، من النقوش الضائعة بين الكثبان، إلى التشكيلات الصخريّة الغريبة.

وأثناء توثيقه لكنوز محافظة العلا الأثرية في المملكة العربية السعودية، لاحظ العنزي تشكيلة صخرية أثارت خياله. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال المصور في مقابلة مع CNN بالعربية: "أثناء توثيقي للمنطقة، ظهر أمامي منظر لجبل يوحي شكله بوجود سمكة في قلب الصحراء".

ورغم أن المصور لا يعتبر نفسه أول من مرّ بهذه التشكيلة الصخرية، إلا أنه يرى أنه من أوائل من لاحظها، مؤكدًا أن "عين المصور ترى ما لا يراه الناس".

وأطلق المصور على هذه الصخرة، التي وثقها عبر طائرة "درون"، اسم "سمكة الصحراء"، إذ تُشبه سمكة تغوص بين الرّمال الذهبيّة.

وخلال مقاطع الفيديو التي وثقها العنزي في يونيو/حزيران من هذا العام، تظهر التشكيلة الصخرية وكأنها سمكة ضخمة انبثقت من المياه.

وقد تُذكّرك أجزاء السمكة الشبيهة بالزعانف الخلفية بمنظر سمكة القرش، وهي تبرز من تحت الماء أثناء تربّص فريسة غافلة.

ويبدو أن هذا التكوين أثار مخيّلة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، وقال العنزي: "ذكر البعض أنه سمكة حقيقيّة متحجّرة منذ ملايين الأعوام، إلا أنها ليست كذلك، فهي من الصخور الرمليّة التي تشكّلت بفعل عوامل عديدة".

ومنذ تسليط المصور الضوء على السمكة خلال تغريدة في يوليو/تموز، حصد الفيديو 29 ألف مشاهدة.

ويعمل المصور حاليًا على إنشاء قناة خاصة على موقع "يوتيوب" خاصة بتوثيق منطقة العلا، وتضاريسها.

وتُعتبر هذه المنطقة جديدة على خريطة السياحة العالميّة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العربية السعودية "واس".

وتحتضن المحافظة الكثير من المعالم التاريخية، مثل الحِجر، والذي يُعتبر أول موقع سعودي مُدرج ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إضافةً لعجائب طبيعيّة أخرى مثل "جبل الفيل".