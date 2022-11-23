مصورة توثق لحظة "جرح كبرياء" شبل أسد عند سقوطه من شجرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُستخدم السنوريات والقطط كمثال للرشاقة، والتوازن المثالي. ولكن تُظهر صورة طريفة وثقتها مصورة للحياة البريّة في تنزانيا جانبًا مختلفًا تمامًا لهذه المخلوقات.

وتحتضن تنزانيا أعلى جبل في أفريقيا، وأحد أشهر متنزهات الحياة البرية فيها، وإحدى أشهر الوجهات السياحية في القارة.

وفي سيرينجيتي، التي تُعتبر واحدة من أشهر الوجهات السياحية في القارة الأفريقية، كانت المصورة الروسية الأصل، جينيفر هادلي، تراقب شبل أسد فوق شجرة مع أحد أشقائه، بينما كانت بقية عائلته على مقربة منهما في المنطقة.

المشهد الذي وثقته المصورة، جينيفر هادلي، لشبل أسد في تنزانيا. , plain_text Credit: Jennifer Hadley Photography

وبدا الشبل، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر فقط، وكأنه أراد النزول من الشجرة، ولكنه لم يكن متأكدًا من كيفيّة القيام بذلك.

وقالت هادلي، التي تعيش في أمريكا حاليًا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ربما كانت هذه المرة الأولى له فوق شجرة".

عملت هادلي كمصورة للحياة البرية منذ 5 أعوام. , plain_text Credit: Jennifer Hadley Photography

وتوجّه الشبل نحو شقيقه النائم لإيقاظه كما لو كان يطلب المساعدة منه، بحسب ما ذكرته المصورة، ولكنه قرّر القفز بعد ذلك.

وانتهى المطاف بالشبل غير المحظوظ بالتعثّر والتشقلب في الهواء بطريقه للأسفل.

وأدركت المصورة أنها تستمتع بمراقبة الحياة البرية وتوثيقها عندما ذهبت في رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية في عام 2017. , plain_text Credit: Jennifer Hadley Photography

وأكّدت هادلي أن الشبل كان على ما يرام بعد سقوطه، مشيرةً إلى أنه "توجّه إلى عائلته بعد هبوطه على أطرافه الأربعة. وكان الأمر الوحيد الذي جُرح فيه هو حس الكبرياء لديه".

ورأت المصورة أن الصورة ملفتة للنظر لأنها غير متوقعة، وقالت: "لم أتوقع حقًا حصول الأمر بهذه الطريقة".

صورة حميمة لحمارين وحشيين. , plain_text Credit: Jennifer Hadley Photography

ووصلت صورة هادلي لنهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

ورُغم أن الحظ لعب دورًا في الحصول على صور كهذه، إلا أن التصوير الفوتوغرافي يتطلّب الكثير من الصبر أيضًا، ومعرفة سلوك الحيوان، والقدرة على توقّع ما قد يحدث.

صورة لعائلة من الدببة بعدسة المصورة. , plain_text Credit: Jennifer Hadley Photography

وعملت هادلي كمصورة للحياة البرية لـ5 أعوام فقط، وأدركت أنها تستمتع بمراقبة الحياة البرية وتوثيقها عندما ذهبت في رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية في عام 2017.

وكانت تلك التجربة أول رحلة كبيرة لها تركّز على الحياة البرية.