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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في شمال شرق أفريقيا، تتواجد منطقة يخال المرء أنها نافذة إلى عالم آخر، وتتفكك فيها قشرة الأرض لتشكّل بيئة زاهية وقاسية في الوقت ذاته.

وجذبت هذه البيئة المصور الإيطالي، أندريا ماركيجياني، الذي شعر بالدهشة عند زيارته لها قبل عدّة أعوام.

ويُعتبر منخفض صحراء "داناكيل" في إثيوبيا من أكثر الأماكن سخونة وقسوة على وجه الأرض، وقرّر ماركيجياني زيارته بعد أن سمع عن ينابيعه الزاهية ومسطحاته الملحية خلال رحلة تخييم في بوتسوانا.

يقع منخفض صحراء "داناكيل" في إثيوبيا. , plain_text Credit: Andrea Marchegiani

ورُغم قساوة البيئة، إلا أن الإثيوبيين يواصلون صناعة عمرها قرون في تلك المنطقة لاستخراج الملح من الأرض يدويًا.

وقال ماركيجياني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كيف يمكن أن يكون هذا ممكنًا في مثل هذه البيئة القاسية"، موضحًا: "احتجت للذهاب لرؤيتها بعيني. وهذا ما فعلته".

انشقاق الأرض

زار المصور أندريا ماركيجياني هذه المنطقة في عام 2018. , plain_text Credit: Andrea Marchegiani

ونتج هذا التكوين عن عملية تكتونية تُسمى التصدع القاري، وبعبارة أخرى، تنشقق الأرض عن طبقاتها هنا، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويعني ذلك أن اليابسة تغرق ببطء، وسيمتلئ منخفض صحراء "داناكيل" بالمياه يومًا ما، مع ولادة محيط جديد، أو بحيرة عظيمة.

يُعتبر منخفض صحراء "داناكيل" من أكثر الأماكن سخونة وقسوة على وجه الأرض. , plain_text Credit: Andrea Marchegiani

وتتضمن أبرز سماته حاليًا بركانًا مصنوعًا من الحمم، والرماد، كما يتمتّع بفوهة بحيرة بركانية مليئة بالطين المغلي، والغازات الكبريتية، بحسب ما ذكرته "ناسا".

وعند وصوله للمنطقة، قال المصور: "بدا كل شيء وكأنه من عالم آخر، ولم أكن أعرف ما إذا كنت أراه فعلاً، أم إذا كان ذلك مجرد حلم. وجعلتني الحرارة محمومًا، ولذلك شعرت بالهذيان أحيانًا".

ورُغم قساوة البيئة، إلا أن الإثيوبيين يواصلون استخراج الملح منها. , plain_text Credit: Ismail Shariff www.ismailshariff.com www.instagram.com/ismailshariff/

وتوجّه ماركيجياني إلى المنطقة في أبريل/نيسان من عام 2018، ولم يكن ذلك أفضل وقت للزيارة، بحسب رأي المصور، إذ قال: "ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة، ولكنني أردت أن أرى كيف سيكون الحال بالنسبة للسكان الذين يتحملون هذه الزيادة الهائلة في الحرارة".

وأضاف المصور الإيطالي: "شعرت أنني احتجت لمشاركة مشقتهم وفهمهم بشكلٍ أفضل".

تعود صناعة استخراج الملح في المنطقة إلى قرون. , plain_text Credit: Andrea Marchegiani

وعبر عدسته، وثق المصور التكوينات التي يحتضنها المنخفض، والألوان الزاهية، مع إظهار بركان "دالول" في إحدى صوره، والذي يشير اسمه إلى المناظر الطبيعية للأحواض الحمضية الخضراء، والسهول الصحراوية المالحة التي تتكون من أكسيد الحديد، والكبريت.

كما أنه سلّط الضوء على الإثيوبيين الذين يعملون في استخراج الملح بالمنطقة.

كانت درجات الحرارة المرتفعة من التحديات التي واجهها المصور خلال رحلته. , plain_text Credit: Andrea Marchegiani

ورغم دهشته عندما رأى المنطقة، إلا أن ماركيجياني لم يشعر بالحماس الشديد فور وصوله، إذ قال: "عندما وصلت لأول مرة إلى داناكيل، شعرت بالحاجة للمغادرة. وكانت الحرارة لا تُوصف، وبدا الأمر حقًا كجحيم على الأرض".

ولكن هدأ المصور بعد عدّة أيام، مؤكدًا أنه تمكنّ من الصمود، مع دخوله حالة ذهنية تأملية، وقال: "كانت تلك هدية عظيمة حصلت عليها من داناكيل".