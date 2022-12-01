نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت منظمة اليونسكو عناصر جديدة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الخاص بها، بحسب ما ذكره بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الأربعاء.

ويُقصد بـ"التراث الثقافي غير المادي" الممارسات، والتقاليد، والمعارف، والمهارات، وما يرتبط بها من آلات، وقطع، ومصنوعات، وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات، والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، بمثابة جزء من تراثهم الثقافي.

وتضمنت القائمة 6 عناصر عربية جديدة من البلدان التالية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومصر، وسوريا.

وإليك قائمة بتفاصيل العناصر العربية الجديدة ضمن قائمة اليونسكو:

حداء الإبل - السعودية، والإمارات، وعُمان

Credit: KARIM SAHIB / Contributor

ومن السعودية، والإمارات، وعُمان، تم إدراج حداء الإبل في القائمة، وهو تقليد شفهي للنداء على قطعان الإبل.

وهذا التعبير الإيقاعي مستوحى من الأشعار، ويستخدم الراعي خلاله مستودعًا فريدًا من الأصوات التي اعتادت الإبل عليها لتوجيه القطعان عبر الصحراء، أو المراعي، إلى منطقة للشرب، والتغذية، والتحضير للحلب.

المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني - السعودية

Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

ومن السعودية أيضًا، أُدرجت المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني ضمن القائمة.

وتنمو الثمرة بعد عامين إلى ثلاث أعوام من الزراعة، ويتم حصادها باليد، وتركها لتجف.

وزرعت قبائل الخولاني حبوب البن لأكثر من 300 عام، ونقلت المهارات والتقنيات إلى الأجيال الشابة.

ويُنظر للقهوة كرمز للكرم في السعودية، وتُعتبر خدمة الضيوف وتكريمهم بحبوب البن التي يتم حصادها من المزارع الخاصة علامة على الشرف والاحترام.

الخنجر العُماني - سلطنة عُمان

Credit: Francois Nel / Staff

ويُعتبر الخنجر جزءًا من اللباس التقليدي الذي يرتديه الرجال في سلطنة عُمان خلال المناسبات الوطنية، والدينية، والمناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وهو عنصر أساسي في الثقافة العُمانية، ويتطلّب تصنيعه معرفة ومهارات كبيرة تنتقل من جيلٍ إلى آخر.

وتُشير المصادر التاريخية والاكتشافات الأثرية إلى أن العُمانيين وضعوا الخنجر منذ قرون.

الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة - مصر

تُعد الكنيسة المعلقة من بين نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة القاهرة المصرية، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Staff

وتُخلّد المهرجانات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة في مصر ذكرى رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر هربًا من اضطهاد الملك هيرودس.

وفي كل عام، يتم إحياء ذكرى هذا الحدث من خلال مهرجانين يشارك فيهما المصريون بأعداد كبيرة.

وتشمل الأنشطة الغناء، والألعاب التقليدية، والرسم على الجسم، وإعادة تمثيل الرحلة، ومشاركة الأطعمة التقليدية، وغيرها.

المنسف - الأردن

ولا يُعتبر المنسف الأردني مجرّد طبق من اللحم، والأرز، والخبز، بل هو مأدبة احتفالية ذات معانٍ اجتماعية وثقافية، وفقًا لما ذكره البيان.

ويُعدّ تجهيز هذا الطبق بحد ذاته حدثًا اجتماعيًا، حيث يناقش الطبّاخون الاهتمامات المشتركة، ويسردون القصص، ويقومون بالغناء أثناء إعداد الطبق.

وتقليديًا، يتم تناول الطبق باليد اليمنى، بينما يتم وضع اليد اليسرى خلف الظهر.

صناعة الأعواد الموسيقية والعزف عليها، سوريا

وتضمّنت القائمة صناعة الأعواد الموسيقية، والعزف عليها في سوريا أيضًا.

ويُعتبر العود آلة موسيقية تقليدية تُعزف بسوريا، ويتكوّن العود من صندوق صوت مصنوع من خشب الجوز، أو الورد، أو الحور، أو الأبنوس، أو خشب المشمش، ويكون على شكل كمثرى.

وتضمنت القائمة أيضًا خبز الباغيت الفرنسي، والشاي الصيني، والرقص العصري بألمانيا، وقرع الأجراس يدويًا في إسبانيا.