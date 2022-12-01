نمر يحمل قردًا نافقًا.. إليكم صور القائمة المختصرة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضمّنت الصور المُدرجة في القائمة المُختصرة لفئة "اختيار الجمهور"، بمسابقة مصور العام للحيوانات البرية لعام 2022، شبل دب قطبي "لعوب"، واثنين من الثعالب الحمراء، ومجموعة من القردة الذهبية ذات الأنف الأفطس.

وتُسلّط الصور "الضوء على قصص مهمة عن الطبيعة من جميع أنحاء العالم"، وتم اختيارها من بين 38،575 مشاركة من 93 دولة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والذي يُدير المسابقة السنوية.

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
التقط المصور الألماني، ساشا فونسيكا، هذه الصورة لنمرٍ ثلجي شمال الهند. , plain_textCredit: Sascha Fonseca/Wildlife Photographer of the Year

ومن خلال التصوير الفوتوغرافي المؤثّر، يأمل المتحف بإلهام الأشخاص للتفاعل مع الطبيعة، والمساهمة في حماية الكوكب.

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
صورة زاهية لثعلبين بين الثلج في كندا. , plain_textCredit: Brittany Crossman/Wildlife Photographer of the Year

وتُسلّط بعض الصور ضمن القائمة المختصرة الضوء على التهديدات التي تتعرّض لها الحياة البرية، مثل تلك التي التقطها إلاديو فيرنانديز لصيادين في جمهورية الدومينيكان، خلال اصطيادهم لثعابين البحر الشفافة المهددة بالانقراض ليلاً.

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
صورة للصيادين في جمهورية الدومينيكان. , plain_textCredit: Eladio Fernandez/Wildlife Photographer of the Year

وتنشر صورة أخرى للقردة الذهبية ذات الأنف الأفطس، المتجمعة خلال الشتاء القارس بالصين، الوعي بشأن الكائنات المهددة بالانقراض نتيجة إزالة الغابات.

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
هذه الصورة مأخوذة في جبال "Qinling" بالصين. , plain_textCredit: Minqiang Lu/Wildlife Photographer of the Year

وتم ترشيح المصور الهولندي، أووك فلوريان هيمسترا، في القائمة المختصرة لصورته التي تُظهر سمكة محاصرة في قفازٍ مطاطي مُهمَل في قنوات مدينة ليدن.

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
التُقطت هذه الصورة في ليدن بهولندا. , plain_textCredit: Auke-Florian Hiemstra/Wildlife Photographer of the Year

وقال هيمسترا لـCNN الأربعاء: "الصورة تجعلنا نواجه مجتمعنا الذي يلقي النفايات"، مضيفًا: "أود أن أهدي هذه الصورة لجميع متطوعينا في مجال التنظيف، وجامعي القمامة في جميع أنحاء العالم، والذين يحاولون منع تأثير البلاستيك على حياتنا البرية".

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
صورة لأسد يُدعى "أولوبور" في محمية "ماساي مارا" الوطنية بكينيا. , plain_textCredit: Marina Cano/Wildlife Photographer of the Year

وأكّد المصور: "البشرية مدمنة على البلاستيك، ولكن الحيوانات هي التي تواجه العواقب.. ونأمل أن تُشجّع الصورة الأشخاص على التفكير بشأن سلوكهم".

بفئة "اختيار الجمهور" بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.. سيختار الأشخاص بين هذه الصور الساحرة
صورة لدبٍ قطبي بين النباتات في ساحل خليج "هادسون" بكندا. , plain_textCredit: Martin Gregus/Wildlife Photographer of the Year

ويمكن لأفراد الجمهور التصويت لصورتهم المفضلة من بين 25 صورة باستخدام شاشات تفاعلية بمعرض في المتحف.

وسيتم عرض الصور التي ستحتل المراكز الخمسة الأولى عبر الإنترنت، إلى جانب الصور الفائزة في فئات المسابقة التي تم اختيارها من قبل الحكام، والتي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق من هذا العام.

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هذه صور القائمة المختصرة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
صورة مؤثرة لنمر يحمل قردًا نافقًا بزامبيا. , plain_textCredit: Igor Altuna/Wildlife Photographer of the Year

وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوغلاس جور، في بيان: "سيواجه الأشخاص الذين يقومون بالتصويت تحديًا للاختيار من بين هذه المجموعة المذهلة من الصور التي تسرد قصصًا مهمة، وتربط الأشخاص بقضايا عدة عبر الكوكب".

والتصويت متاح حتّى 2 فبراير/شباط، وستكون الصورة الفائزة جزءًا من المعرض الذي ينتهي في 2 يوليو/تموز.

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