دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضمّنت الصور المُدرجة في القائمة المُختصرة لفئة "اختيار الجمهور"، بمسابقة مصور العام للحيوانات البرية لعام 2022، شبل دب قطبي "لعوب"، واثنين من الثعالب الحمراء، ومجموعة من القردة الذهبية ذات الأنف الأفطس.
وتُسلّط الصور "الضوء على قصص مهمة عن الطبيعة من جميع أنحاء العالم"، وتم اختيارها من بين 38،575 مشاركة من 93 دولة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والذي يُدير المسابقة السنوية.
ومن خلال التصوير الفوتوغرافي المؤثّر، يأمل المتحف بإلهام الأشخاص للتفاعل مع الطبيعة، والمساهمة في حماية الكوكب.
وتُسلّط بعض الصور ضمن القائمة المختصرة الضوء على التهديدات التي تتعرّض لها الحياة البرية، مثل تلك التي التقطها إلاديو فيرنانديز لصيادين في جمهورية الدومينيكان، خلال اصطيادهم لثعابين البحر الشفافة المهددة بالانقراض ليلاً.
وتنشر صورة أخرى للقردة الذهبية ذات الأنف الأفطس، المتجمعة خلال الشتاء القارس بالصين، الوعي بشأن الكائنات المهددة بالانقراض نتيجة إزالة الغابات.
وتم ترشيح المصور الهولندي، أووك فلوريان هيمسترا، في القائمة المختصرة لصورته التي تُظهر سمكة محاصرة في قفازٍ مطاطي مُهمَل في قنوات مدينة ليدن.
وقال هيمسترا لـCNN الأربعاء: "الصورة تجعلنا نواجه مجتمعنا الذي يلقي النفايات"، مضيفًا: "أود أن أهدي هذه الصورة لجميع متطوعينا في مجال التنظيف، وجامعي القمامة في جميع أنحاء العالم، والذين يحاولون منع تأثير البلاستيك على حياتنا البرية".
وأكّد المصور: "البشرية مدمنة على البلاستيك، ولكن الحيوانات هي التي تواجه العواقب.. ونأمل أن تُشجّع الصورة الأشخاص على التفكير بشأن سلوكهم".
ويمكن لأفراد الجمهور التصويت لصورتهم المفضلة من بين 25 صورة باستخدام شاشات تفاعلية بمعرض في المتحف.
وسيتم عرض الصور التي ستحتل المراكز الخمسة الأولى عبر الإنترنت، إلى جانب الصور الفائزة في فئات المسابقة التي تم اختيارها من قبل الحكام، والتي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق من هذا العام.
وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوغلاس جور، في بيان: "سيواجه الأشخاص الذين يقومون بالتصويت تحديًا للاختيار من بين هذه المجموعة المذهلة من الصور التي تسرد قصصًا مهمة، وتربط الأشخاص بقضايا عدة عبر الكوكب".
والتصويت متاح حتّى 2 فبراير/شباط، وستكون الصورة الفائزة جزءًا من المعرض الذي ينتهي في 2 يوليو/تموز.