في دبي.. استكشف مشهد الطعام المبتكر عبر 11 مطعمًا جديدًا

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

نجمة "ميشلان" لمطعم في دبي بعد مرور 6 أشهر فقط على افتتاحه.. ما سرّه؟

قد يكون الأصغر بدبي.. استكشف تجربة طعام حميمة في مطعم ياباني بـ9 مقاعد فقط

عالم من المفاجآت داخل هذه "الحانة الجليدية" في دبي.. كأنك تدخل ثلاجة ضخمة في الصحراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر دبي بكونها مركزًا للرفاهية، والابتكار ، وينطبق ذلك على مشهد الطعام فيها أيضًا.

وسواءً كنت تبحث عن سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، أو عن تجربة داخل أغلى مطعم في العالم، تتواجد خيارات رائعة بكلفات متنوعة.

ورُغم وجود العشرات من الوجهات الجديدة للاختيار بينها شهريًا، إليك 11 مطعمًا، تستحق جميعها الزيارة.

"ديفز هوت تشيكن"

"ديفز هوت تشيكن". , plain_text Credit: Dave's Hot Chicken

حقّق مطعم "ديفز هوت تشيكن"، الذي حظي بدعم مالي من معجبين مشهورين مثل المغني دريك، والممثل صامويل إل جاكسون، نجاحًا هائلاً منذ افتتاحه في شرق هوليوود بأمريكا قبل 5 أعوام فقط.

وافتُتح أحدث موقع للمطعم في "ذا ووك" بـ"جميرا بيتش ريزيدنس"، حيث يُتبّل الدجاج بمجموعة من التوابل المميزة، من "No Spice" إلى "The Reaper".

"فيليا"

مطعم "فيليا". , plain_text Credit: Jure Ursic

وُلدت سارة عقل وترعرّت في الأردن حيث كان الطعام بمثابة كل شيء لها.

وبعد التحاقها بمدرسة للطهي، عملت عقل في مطابخ شهيرة حول العالم قبل أن تتولى دور الشيف التنفيذي العالمي لشركة "فيليا" في الـ26 من عمرها فقط، وكانت مسؤولة عن فروع في ميامي، وجزر البهاما، وباريس، ودبي.

وتُدير عقل الآن وبفخر أول مطعم في الشرق الأوسط يتمتّع بفريق إداري نسائي بالكامل.

وبعد عملها مع الشيف الشهير ماسيمو بوتورا، تقدّم عقل أطباقًا من المطبخ الإيطالي، مع لمسات من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

مطعم "جينجر مون"

مطعم "جينجر مون" في فندق "دبليو دبي". , plain_text Credit: Ginger Moon

ويُصنّف مطعم "جينجر مون" بأنه "نادي شاطئي حضري" بفضل شرفة واسعة، ومسبح لا متناهي يجذب الجماهير المتحمسة للعثور على صورة مثالية من أجل حساباتهم عبر موقع "إنستغرام".

وتتضمن المقبلات ضمن القائمة الانتقائية والعالمية طبق "سيفيشي" والذي يتكوّن من أسماك النهاش الأحمر، مع لحم البقر التارتار، أو جبن البوراتا مع الخوخ المدخّن.

وبالنسبة للأطباق الرئيسية، تُعد المأكولات البحرية أكثرها جذبًا.

"لوليفو" في مطعم المحارة، برج العرب

يقع "لوليفو" في مطعم المحارة ببرج العرب. , plain_text Credit: L'Olivo

رُغم أن مطعم المحارة كان لاعبًا أساسيًا في فندق برج العرب الأسطوري بدبي لأعوام عديدة، إلا أنه استقبل مؤخرًا كشكًا للشيف أندريا ميلياتشيو، من مطعم "لوليفو" الحائز على نجمتي "ميشلان" في "كابري بالاس جميرا" جنوب إيطاليا.

وسواءً اخترت وجبة من قائمة التذوق، أو قائمة الطعام الانتقائية، تأتي الأطباق مباشرةً من كابري.

مطعم "ديمون داك باي ألفين لونغ"

مطعم "ديمون داك". , plain_text Credit: Demon Duck

ويُعد مطعم "ديمون داك" أحدث إضافة إلى وجهات تناول الطعام الشاملة في "سيزرز بالاس دبي".

ويُعد طبق "بط بكين" الخاص بالطاهي ألفين لونغ بمثابة الطبق الرئيسي، وهو يستحق مكانته بفضل عملية تحضير شاملة تستغرق وقتًا طويلاً، وتتضمن خطوات عديدة مثل السلق، والتعتيق، والطهي البطيء، وذلك قبل الطهي بسرعة على درجات حرارة عالية لضمان جلد البط المقرمش.

ويُقدِّم الشيف الطبق على خبز "باو" مُعطّر بالـ"كالامانسي"، وهو نوع من الحمضيات.

"مطعم أورفالي بروز"

مطعم "أورفالي بروز". , plain_text Credit: Orfali Bros

وابتكر ثلاثة أشقاء سوريين، وهم محمد، ووسيم، وعمر أورفالي، واحدة من أكثر وجهات الطهي جذبًا في المدينة بهذا المطعم الصغير الحديث الذي يحتفل بتجارب الطعام العالمية.

ويُتيح المطبخ المفتوح لزوّاره رؤية محمد وهو يعمل على أطباق مثل "خمّن ماذا؟"، والذي يجمع بين الطماطم المحلية المخمرة باللبن، مع الخيار، والأعشاب، والعجين، وجبن الفيتا، أو "تعال معي إلى حلب"، وهو عبارة عن كباب بالكرز الحامض، والصنوبر، والقرفة.

وفي الطابق العلوي، يعمل وسيم وعمر على إعداد المعجنات والحلويات التي استحوذت على رواد موقع "إنستغرام".

"ماياباي"

مطعم "ماياباي". , plain_text Credit: Maya Bay

ويلتقي مطبخان آسيويان في مطعم "ماياباي"، والذي افتُتح لأول مرّة في موناكو بعام 2005، ليصل الآن إلى فندق جميرا النسيم بمزيج من الأطباق التايلاندية، واليابانية.

ويعني ذلك وجود قائمة طعام تضم أطباقًا مثل السوشي، والساشيمي، إلى الكاري، والسلطات، وحلويات "موتشي" اليابانية، وكعكة الـ"باندان" التايلاندية.

وتتضمن الأطباق الرئيسية أسماك القد الأسود بصلصة "ميسو" الحلوة، والمُحضّر على الفحم، أو المعكرونة المقلية المحبوبة "باد تاي".

مطعم "Inti"

مطعم "Inti"., plain_text Credit: INTI

ومن المقرّر أن تكون شرفة المطعم نقطة جذب كبيرة بإطلالته على برج خليفة المذهل، وخاصةً بظل الأجواء الأكثر اعتدالاً في أواخر الخريف والشتاء.

ويركّز المطعم على مطبخ "نيكي"، والذي يمزج بين المطبخ البيروفي والياباني.

وسُمي المطعم تيمنًا بكلمة "شمس" في لغة "كيتشوا"، والتي يتحدّث بها شعب الإنكا، وهي لا تزال تُستخدم حتّى اليوم في بيرو، والإكوادور، وبوليفيا.

وإلى جانب شرائح اللحم، والمأكولات البحرية المشوية، تحظى أسياخ "أنتيكوتشو" بشعبية أيضًا.

مطعم "سبليموشن"، فندق "ماندارين أورينتال"

مطعم "سبليموشن". , plain_text Credit: Sublimotion

ورغم أن مطعم "سبليموشن" متواجد لستة أشهر فقط، إذ تنتهي فترة إقامته في مايو/أيار من عام 2023، إلا أنه يوفر تجربة عشاء يرغب الجميع بها، أو من يستطيع تحمّل كلفتها.

ويُعرف هذا المطعم، المكوّن من 12 مقعدًا، بكونه أغلى مطعم في العالم.

ويمكن أن تصل كلفة العشاء إلى 5 آلاف درهم (1،361 دولار) للشخص الواحد.

ويُقدّم المطعم قائمة تذوّق تتضمن ما يصل إلى 20 وجبة تفاعليّة، مع الصور والموسيقى.

"تابو"، فندق "سانت ريجيس داون تاون"

ويُعتبر الترفيه المسرحي السريالي من ميّزات مطعم "تابو" في الطابق الـ 23 من فندق "سانت ريجيس داون تاون".

ويظهر مصارعو السومو، و"الذئاب" البشرية، والسحرة، وفتيات الغيشا طوال المساء عبر أوقات مختلفة، ويختلطون مع زوّار المطعم.

وعندما يأتي الأمر بالطعام، يُشرف الشيف التنفيذي في "تابو"، روبرتو سيجورا، على قائمة يابانية بيروفية تشمل السوشي، والـ"سيفيشي"، والسلطات، فضلاً عن شرائح اللحم.

مطعم "أفاتارا"

يحتضن مطعم "أفاتارا" تجربة طعام راقية نباتية بالكامل، وتحتفي بالمأكولات المتنوعة في شمال شرق الهند.

وينحدر الشيف راهول رانا من ريشيكيش في سفوح جبال الهيمالايا، ويقدّم أطباقًا تعكس خلفيته، وخبرته، كما أنه يحاول أيضًا تغيير التصورات تجاه الطعام النباتي.

وتتضمن أطباق المطعم زلابية تُحضَر بالبخار تُدعى "مومو"، وتُحشى بفاكهة الكاكايا.

وتُعتبر فطائر العدس المقلية التي تقدم مع الجزر المخمّر طبقًا آخر يُقدم تقليديًا أثناء الأعياد.