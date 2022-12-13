نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حازت صورة لشبل أسد يسقط من شجرة على لقب الفائز العام بجوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي في نسختها لهذا العام.

والتقطت هذه اللحظة جينيفر هادلي في سيرينجيتي بتنزانيا في ظهر إحدى الأيام، وواجهت الصورة منافسة من 5 آلاف مشاركة أخرى.

الصورة الفائزة لجينيفر هادلي. , plain_text Credit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

وقالت هادلي في بيان صحفي من المسابقة: "لم يخطر ببالي حتى أنه سينزل بأسلوب لا يشبه أسلوب القطط. ما أعنيه هو كم مرّة تسقط القطط من الأشجار؟"

وأضافت هادلي: "لم يتوقع أحد أن يحدث هذا، وكنا قلقين على سلامته بالطبع، ولكن لحسن الحظ، وكما تفعل القطط، قام بتصحيح وضعيته في الوقت المناسب تمامًا، والهبوط على قوائمه الأربعة".

كانت هذا المشهد الذي التقطته لجنيفر هادلي أيضًا ضمن الصور الفائزة أيضًا. , plain_text Credit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

وفازت هادلي أيضًا بجائزة "Affinity Photo 2" لفئة "اختيار الجمهور" بفضل صورة بعنوان "تحدّث للزعنفة" تُظهر بطريقًا يتجاهل رفيقه.

الصورة الفائزة في فئة "Underwater". , plain_text Credit: Arturo Telle/Comedy Wildlife 2022

وإلى جانب توفير بعض المرح، يرغب منظمو المسابقة أيضًا في زيادة الوعي حول الحفاظ على الحياة البرية.

ووفقًا للبيان، سيتم التبرع بـ10% من صافي الإيرادات لصندوق "وايتلي" للطبيعة، وهو مؤسسة خيرية بريطانية تدعم قادة حفظ البيئة الذين يعملون في بلدانهم الأصلية عبر الجنوب العالمي.

فازت جيا تشين بجائزة "Amazing Internet Portfolio" بفضل سلسلة صورها التي تُظهر صقرًا يلعب بمخروط صنوبر. , plain_text Credit: Jia Chen/Comedy Wildlife 2022

وفازت صورة لسمكتين رماديتين مبتسمتين للكاميرا لأرتورو تيلي ثيمان بفئة "Underwater"، بينما فازت جيا تشين بجائزة "Amazing Internet Portfolio" بفضل سلسلة صورها التي تُظهر صقرًا يلعب بمخروط صنوبر في كندا.

الصورة الفائزة بفئة "Creatures of Air"., plain_text Credit: Jean Jacques Alcalay/Comedy Wildlife 2022

وفازت صورة لطائر مالك الحزين غافل عن الفكين العريضين لفرس نهر يتثاءب خلفه بجائزة فئة "Creatures of Air"، بينما فازت صورة لبومة داخل أنبوب بجائزة فئة "Think Tank Photo Junior".