دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت أعمال تنقيب وحفر أثريّة في موقع عين بني ساعدة الأثري بسلطنة عُمان عن شواهد أثريّة لمدينة صغيرة تعود للألفية الأولى قبل الميلاد، للعصر الحديدي، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية الإثنين.

وأفاد الدكتور بيتر بيلنسكي من جامعة وارسو في البيان: "إنّنا نزيح الغطاء عن مدينة صغيرة قديمة منسوخة عن مدينة كبيرة، ويمثّل ذلك انعكاسًا لحالة اجتماعيّة حدثت في ذلك الوقت، كما عُثر في الموقع الجديد على وعاء فخّاري مزخرف مصنوع باليد.. وعُثِر عليها كاملة".

كشفت أعمال التنقيب الأثرية التي قامت بها وزارة التراث والسياحة وبعثة بولنديّة من جامعة وارسو عن شواهد أثرية لمدينة صغيرة في سلطنة عُمان. , plain_text Credit: https://omannews.gov.om/

وعند ترك السّكان القرية، أشار بيلنسكي إلى أنهم أخذوا معهم الأوعية الفخاريّة الصغيرة، وتركوا الكبيرة منها المُستخدمة لحفظ الماء، والحبوب، وقد عثور على عشرات منها.

كما عثر خلال عمليات التنقيب على أوعية فخّارية أخرى، وسلالم، ومواقد للطبخ في الموقع.

تتواجد شواهد المدينة في موقع عين بني ساعدة الأثري. , plain_text Credit: https://omannews.gov.om/

وكان من العجيب تواجد الموقع على ارتفاع 8 أمتار من مسطّح السهل، وفقًا للوكالة، ويُشير ذلك إلى أنّ الفلاحين ذهبوا لمصادر المياه كل صباح لجلب المياه عبر الأوعية الفخّارية الكبيرة لجميع السّكان.

وتتوقّع البعثة إضطلاع النساء بهذه المهمّة.

وكان كل الطعام مخزنًا في المنطقة، ما يعني إمكانيّة حساب عدد السكان من خلال معرفة عدد الغرف، وأماكن إشعال النار.

وأوضح علي بن خميس السديري، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الظاهرة، أنّ الموقع يتمتّع بارتباط تاريخي بمواقع أثريّة أخرى، مثل موقع بات الأثري، وموقع سلوت الأثري، ودهوى بولاية صحم.