شركات طيران تصدر إعفاءات سفر قبل وقوع "قنبلة الإعصار" في أمريكا

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت شركات الطيران الأمريكية الرئيسية إعفاءات سفر قبل حدوث ما يُتوقع أن يكون بمثابة"قنبلة الإعصار" في الغرب الأوسط، ومناطق أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويتوقع أن تكون شيكاغو واحدة من أكثر المدن تضررًا، مع تحذير دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث عاصفة ثلجية.

وسيتم التنازل عن رسوم التغيير وفرق الأسعار بالنسبة للحجوزات المعدّلة.

إعفاءات United Midwest: تشمل الركاب الذين اشتروا تذكرة مع United Midwest يوم السبت الماضي، 17 ديسمبر/ كانون الأول، للسفر بين 21 و25 ديسمبر/ كانون الأول.

تشمل الركاب الذين اشتروا تذكرة مع United Midwest يوم السبت الماضي، 17 ديسمبر/ كانون الأول، للسفر بين 21 و25 ديسمبر/ كانون الأول. إعفاءات United Texas: تشمل من اشتروا تذكرة بحلول 18 ديسمبر/ أيلول.

تشمل من اشتروا تذكرة بحلول 18 ديسمبر/ أيلول. إعفاءات United East Coast: تشمل من اشتروا تذكرة بحلول يوم الأحد الماضي، 18 ديسمبر/ كانون الأول، للسفر بين 22 و25 ديسمبر/ كانون الأول.

يخضع حوالي 50 مطارًا لهذه الإعفاءات، ضمنًا بوسطن، وشارلوت، وكليفلاند، وناشفيل، وجميع مطارات مدينة نيويورك الرئيسية، وفيلادلفيا، وتورنتو (كندا)، وواشنطن العاصمة.

ماذا تفعل شركات الطيران الأخرى؟

إليك ما أصدرته شركات الطيران الأمريكية الكبيرة الأخرى بحلول ليلة الاثنين (جميع المعلومات سارية اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الإثنين).

أصدرت الخطوط الجوية الأمريكية، التي يقع مقرها الرئيسي في فورت وورث، تكساس، إعفاءات السفر داخل أو خارج أو عبر حوالي 30 مطارًا في الغرب الأوسط.

وأصدرت خطوط آلاسكا الجوية إعفاءً محدودًا بالرحلات المتجهة من وإلى سياتل بسبب الثلوج الكثيفة. ويجب أن يكون قد تم شراء التذاكر قبل 18 ديسمبر/ كانون الأول للسفر في 20 منه.

ولم تصدر خطوط "سبيريت" الجوية أي إرشادات سفر متعلقة بالطقس حتى الساعة 8 مساءً من يوم الاثنين.

وأصدرت شركة JetBlue إعفاءً من الرسوم للأشخاص الذين يغيرون رحلاتهم داخل أو خارج أربعة مطارات، وهي شيكاغو (ORD)، كانساس سيتي (MCI)، ميلووكي (MKE)، ومنيابولس سانت بول (MSP).