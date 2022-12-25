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نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُحقّق إدارة الطيّران الفيدراليّة (FAA) في عمليّة هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" بعد إبلاغ الطاقم عن تعرّضها لضربة صاعقة مرّتين بعد إقلاعها من فيلادلفيا مباشرةً.

وقالت "سبيريت إيرلاينز" إن طائرة "إيرباص إيه 321"، التي كانت في طريقها إلى كانكون، عادت إلى مطار فيلادلفيا الدولي "بدافع من الحذر الشديد بعد إبلاغ الطاقم عن اشتباه في الإصابة بضربة صاعقة".

وأوضحت شركة "سبيريت إيرلاينز" في بيان لـCNN: "الطائرة هبطت بسلام، ونعمل حاليًا على استيعاب ضيوفنا".

ولم تذكر شركة الطيران عدد الرّكاب الذين كانوا على متن الطائرة.

ووثّقت تسجيلات "LiveATC" للتحكم في الحركة الجويّة المحادثة بين طاقم الطائرة، ومراقبي الحركة الجويّة في فيلادلفيا،

وأشارت المحادثة إلى التالي: "لقد أصابنا البرق مرّتين"، ثم أضاف الطاقم: "سنضطر للعودة إلى مهبط الطّائرات".

وقالت إدارة الطّيران الفيدراليّة إن الحادث وقع في الساعة الـ 11 صباحًا بالتوقيت المحلّي الجمعة، وأن الوكالة ستُحقّق في الأمر.

وتُعد هذه الحادثة آخر التأثيرات الناجمة من عاصفة تسبّبت في إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جويّة على مستوى البلاد الجمعة، وفقًا لبيانات "FlightAware".

وأصدرت شركات الطيران إعفاءات سفر لأجزاء كثيرة من الولايات المتحدة تسمح للرّكاب بإعادة الحجز دون أي غرامات لمدّة قصيرة.