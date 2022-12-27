نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان الجناح الإماراتي من الهياكل المعماريّة البارزة التي أذهلت زوّار معرض إكسبو 2020 دبي، ومنهم المصوّرة فرانشيسكا بومبي.

واندهشت بومبي، المصوّرة المعماريّة المُقيمة في العاصمة الإيطاليّة روما، بالمشهد النّاتج من تأثير الضوء والظلال في الجناح الذي يتّخذ شكل صقر يستعد للتّحليق.

أُدرجت هذه الصورة ضمن القائمة المختصرة لمسابقة "The Art of Building competition" التابعة لمنظمة "Chartered Institute of Building" غير الربحيّة. , plain_text Credit: Francesca Pompei

والآن، أدرجت صورة وثّقتها داخل الجناح على القائمة القصيرة لمسابقة "The Art of Building" التابعة لمنظمة "Chartered Institute of Building" غير الربحيّة.

وتسلّط المسابقة الضّوء على الإبداع في مجال البناء.

تُركّز أعمال المصوّرة، فرانشيسكا بومبي، على الفن والعمارة. , plain_text Credit: Francesca Pompei

وقالت بومبي في مقابلة مع موقع CNN بالعربيّة: "بصفتي مصوّرة معماريّة، بذلت قصارى جُهدي لترجمة الأناقة الصّامتة للهيكل، ولتركيب دقيق وحالم إلى حدٍّ ما، ما يُعزّز البياض، والشّعور المجازي بالّنقاء الذي شعرت به في المكان".

وثّقت بومبي هذه الصورة خلال زيارتها لمعرض إكسبو 2020 دبي. , plain_text Credit: Francesca Pompei

وتُظهر الصورة، التي تُدعى "فلك أبيض" (White Constellation)، التصميم الدّاخلي الأنيق لجناح دولة الإمارات المُصمّم من قِبَل سانتياغو كالاترافا، تتوسّطها قاعة كرويّة الشّكل.

اندهشت المصوّرة من الهياكل المعمارية في المعرض. , plain_text Credit: Francesca Pompei

ووثّقت بومبي مختلف الرّوائع الهندسيّة بموقع إكسبو 2020 الذي امتدّ على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، مثل جناح الاستدامة "تيرّا"، وجناح لوكسمبرغ بشكله اللولبي، مؤكّدةً أنها انبهرت من المعرض.

الشكل اللولبي لجناح لوكسمبرغ. , plain_text Credit: Francesca Pompei

وكانت هذه الزّيارة الأولى للمصوّرة إلى دولة الإمارات، وشجّعها ذلك للتخطيط لرحلة أخرى تهدف إلى استكشاف البلاد.

وعبّرت بومبي عن فرحها الشديد لإدراج صورتها على القائمة المُختصرة لمسابقة التصوير الفوتوغرافي، وترقبّها إعلان الفائزين في بداية العام المُقبل.

استقبل المعرض أكثر من 24 مليون زائر خلال أشهر افتتاحه. , plain_text Credit: Francesca Pompei

وفي يونيو/حزيران من عام 2022، أعلن الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن افتتاح "مدينة إكسبو دبي" في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وتُعد المدينة الوجهة الجديدة في إمارة دبي للإقامة، والأعمال، والتّعليم، والابتكار، والنّموذج الأحدث لمدن المستقبل.