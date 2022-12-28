نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجه العديد من المسافرين تجربة صعبة للغاية، بعدما اجتاحت الولايات المتحدة عاصفة شتوية شديدة، تسبّبت بتأخير رحلات العديد من الأشخاص.

فقد أُلغيت أكثر من 15 ألف رحلة داخل الولايات المتحدة وخارجها بين يومي الخميس وعيد الميلاد، في حين تأجّلت آلاف الرحلات الأخرى في مطارات بعيدة مثل أتلانتا، ولاس فيغاس.

وفي الوقت عينه، واجه العديد من الأشخاص صعوبات في قيادة سياراتهم بسبب الأجواء القاسية، لا سيًّما غرب نيويورك، الأكثر تضررًا.

وفيما يلي، إليك روايات بعض الأشخاص حول سفرهم في عطلة نهاية الأسبوع، لمناسبة عيد الميلاد.

لم يستطع المشاركة في مباراته الأخيرة

بعد 28 عامًا كحكم كرة قدم جامعي، كان مايكل ماذرشيد يخطّط للمشاركة بمباراته الأخيرة قبل التقاعد، يوم الاثنين.

لكن كان للعاصفة خطة أخرى له.

حاول ماذرشيد السفر من سان دييغو إلى ديترويت، صباح السبت. لكنه قال لـCNN، صباح الثلاثاء، إن رحلته عبر خطوط "ساوث ويست" الجوية قد ألغيت.

وبذلك، اضطر ماذرشيد مشاهدة المباراة على التلفاز.

وقال: "لم أتوقّع حدوث هذا الأمر على الإطلاق.. إنه أحد الأشياء التي تختبرها وتحاول أن تمضي قدمًا".

حاولوا العودة إلى المنزل لمدة 5 أيام

عاد ثنائي من رحلة بحرية في فورت لاودردال بولاية فلوريدا، الجمعة، ويحاولان السفر إلى منزلهما، عبر خطوط "ساوث ويست" الجوية، منذ ذلك الحين.

وقالت جونز، التي كانت تسافر مع زوجها جون: "تعيش عائلتي في منطقة خليج تامبا، لذلك تمكنّا من استئجار سيارة لزيارتها في عيد الميلاد".

وتابعت: "رأينا الكثير من العائلات التي تنام أرضًا.. وكان المشهد يُدمي قلبي".

مجموعة سياحية كورية جنوبية تستنجد بثنائي من نيويورك

عندما طُرق باب ألكسندر كامبانا أثناء اندلاع العاصفة في الخارج، اعتقد أنّ أحد الجيران أو والد زوجته الذي يعيش بالقرب من منزله، في نيويورك، بحسب ما قال لـCNN.

لكن عوض ذلك، وجد مجموعة من السيّاح الكوريّين الجنوبيّين يقفون على باب منزله، يطلبون منه المساعدة لسحب حافلتهم، التي علقت في الثلوج، أثناء توجّههم إلى شلالات نياغرا.

وقال كامبانا: "لا.. يمكن أن يكون هذا الأمر خطيرًا جدًا ومميتًا".

لذلك دعا وزوجته أندريا المجموعة المكوّنة من 10 أشخاص إلى الانتظار في منزلهم حتى انتهاء العاصفة. واستطاع الثنائي التواصل مع ثلاثة أفراد فقط يتحدّثون الإنجليزية.

4 غرباء يتشاركون رحلة استمرّت 20 ساعة

وجد 4 غرباء أنفسهم عاجزين عن العودة إلى موطنهم يوم الخميس، عندما أُلغيت رحلتهم من تامبا إلى كليفلاند فجأة.

وعليه، طرح أحدهم فكرة استئجار سيارة والقيادة معًا، في رحلة استغرقت 20 ساعة للوصول إلى المنزل أخيرًا.

ووثقت بريدجيت شوستر التجربة كاملة عبر تطبيق "تيك توك"، بدءًا من محطات التوقّف لتناول الطعام، إلى نقل ظروف الطرق الخطرة.

وحصد أول فيديو لها حوالي 10 ملايين مشاهدة.

عائلة تفقد أمتعتها بعد تخطيط رحلة إلى ديزني

في ليلة عيد الميلاد، كانت عائلة ميشيل بيركنز، وزوجها جيه جيه، مستعدة لزيارة عالم ديزني وأورلاندو ستوديوز، بحسب ما ذكرته الأم لـCNN.

لكن العائلة كانت بين آلاف الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر خطوط "ساوث ويست" الجوية.

ويذكر أنّ شركة الطيران تعتبر مسؤولة عن إلغاء حصة كبيرة من الرحلات، بنسبة تصل إلى 71٪، وفق شركة FlightAware.

وقالت ميشيل إنّ زوجها انتظر على الهاتف مع خطوط "ساوث ويست" الجوية حوالي 10 ساعات، من أجل استرداد أموال رحلتهم واسترجاع أمتعتهم، التي كانت تحتوي على هدايا عيد الميلاد.