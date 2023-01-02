نشر الاثنين ، 02 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعني العام الجديد التمتّع بمنظور جديد، وهو أمر يمكنك تطبيقه عند التخطيط للسفر في عام 2023.

وبعد حوالي 3 أعوام من اضطرابات السفر، تخلّت العديد من البلدان عن معظم قيودها المتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

ويسافر الأشخاص للخارج بأعداد كبيرة مع وجود طلب كبير لاستكشاف جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لمنظّمة السياحة العالميّة التّابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، كان من المتوقّع استعادة السياحة الدولية بنسبة 65% من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، مع استعادة بعض المناطق مؤخّرًا نحو 80% أو 90% من مستوى الوافدين بعام 2019.

وإليك 10 اقتراحات للسفر لعام 2023:

ليفربول، إنجلترا

مشهد من مدينة ليفربول بإنجلترا. , plain_text Credit: alpegor/Adobe Stock

تُضيف مدينة ليفربول الساحليّة، والمعروفة في جميع أنحاء العالم بكونها مسقط رأس فرقة "البيتلز"، فصلًا آخر إلى تراثها الموسيقي.

وفي مايو/أيار، ستستضيف المدينة مسابقة "يوروفيجن" الغنائيّة لعام 2023.

وهذا خبر إيجابي للمدينة بعد تجريدها من مكانة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2021.

فيلنيوس، ليتوانيا

تحتفل ليتوانيا بالذّكرى الـ700 لعاصمتها في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2023. , plain_text Credit: MNStudio/iStockphoto/Getty Images

يُعد مركز مدينة فيلنيوس بأكمله ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وأُدرجت المدينة في القائمة بفضل مبانيها المشيّدة بالطراز القوطي، والباروكي، وطراز عصر النهضة.

وإذا كنت مهتمًا بمشاركة تجاربك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يسرّك معرفة أن فيلنيوس هي العاصمة الأوروبيّة الوحيدة التي تسمح لمناطيد الهواء الساخن بالتجوّل فوق أفق المدينة.

فيجي

تنتظرك مشاهد كهذه في فيجي. , plain_text Credit: Martin Valigursky/Adobe Stock

تشتهر فيجي بروائعها الموجودة تحت الماء، ولكن يجب عليك اغتنام الفرصة لاستكشاف كنوزها على اليابسة أيضًا.

وتُعتبر بلدة "ليفوكا" الموقع الوحيد في البلاد المُدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي عاصمة سابقة، وميناء مهم يتمتّع بمباني تعود إلى الحقبة الاستعماريّة البريطانيّة وسط أشجار جوز الهند، والمانجو.

رواندا

يشهد يناير/كانون الثاني من عام 2023 الافتتاح الرسمي للفندق الأكثر إثارة في رواندا، وهو "Sextantio Rwanda".

والفندق عبارة عن مجموعة من الأكواخ المصنوعة بشكلٍ تقليدي على جزيرة عند بحيرة "كيفو"، وهي واحدة من أكبر البحيرات في إفريقيا.

غوتنبرغ، السويد

اختيرت غوتنبرغ كالوجهة الأكثر استدامة في العالم لمدة 6 أعوام على التوالي، وهي ثاني أكبر مدينة في السويد.

وكانت غوتنبرغ ذات يوم مدينة رئيسيَة للتجارة والشحن، ولكنها الآن واحدة من أكثر الوجهات خضرةً في أوروبا، حيث تبلغ المساحة الخضراء فيها 274 مترًا مربعًا لكل مواطن، مع الاعتماد على 95% من فنادقها كفنادق صديقة للبيئة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

قلعة ضاية في رأس الخيمة. , plain_text Credit: creativefamily/Adobe Stock

عند التفكير بالإمارات العربية المتحدة، يكون أفق دبي المُبهر عادةً ما يخطر في بال المسافرين.

ولكن لدى الدولة الكثير لتقدّمه لمحبّي الطبيعة أيضًا، لا سيما إمارة رأس الخيمة، والتي تهدف أن تصبح الوجهة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025 بفضل استراتيجية "السياحة المتوازنة" الجديدة.

لاوس

شلالات "كوانغ سي" في لاوس. , plain_text Credit: Sasipa Muennuch/Moment RF/Getty Images

لطالما كانت لاوس وجهة لا بد من زيارتها بالنّسبة للمسافرين الأثرياء الذين يشقّون طريقهم عبر جنوب شرق آسيا.

وبفضل افتتاح خط سكّة حديد شبه عالية السرعة في عام 2021، أصبح من الأسهل التجوّل في جميع أنحاء البلاد بسرعة أكبر.

"وادي موستانغ"، نيبال

يمكنك توقّع سماع المزيد عن هذه الوجهة النائية في الأشهر المُقبلة بفضل وصول منتجع "شينتا ماني موستانغ" الذي سيُفتتح قريبًا.

ويقع المنتجع، وهو جزء من مجموعة "Bensley"، فوق بلدة جومسوم الصغيرة، ومن شأنه توفير 29 جناحًا مستوحى من المنازل التبتيّة التقليديّة للباحثين عن الرفاهية.

وإلى جانب نزهات المشي الطويل، يمكن لزوّار الوادي استكشاف القرى القديمة، والأديرة البوذيّة.

القاهرة، مصر

تتميّز القاهرة بمزيج غني من الثقافات. , plain_text Credit: Izzet Keribar/Stone RF/Getty Images

هل سيكون 2023 العام الذي يتمكّن فيه السيّاح من زيارة المتحف المصري الكبير؟ بعد سلسلة من التأخيرات، من المتوقّع افتتاح المتحف في عام 2023.

وإذا وصلت إلى القاهرة قبل افتتاحه، فلا يزال بإمكان المتحف المصري في ميدان التحرير أن يُشبع فضولك.

ومع أن أهرامات الجيزة هي المعلم الجاذب للمدينة، إلا أنه لا يزال هناك المزيد لرؤيته.

ويمكنك البدء باستكشاف القاهرة الإسلامية، وتحتوي المنطقة على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلاميّة التاريخيّة في العالم.

وخلال تواجدك، قم بزيارة الجامع الأزهر الذي يعود تاريخه إلى عام 970.

ناوشيما، اليابان

تُعَد يوياي كوساما الفنانة الأكثر مبيعًا على هذا الكوكب.

وأصبحت كوساما أيقونة عالميّة بفضل منحوتات اليقطين الصفراء المُنقّطة الخاصة بها.

ولكن لدى ناوشيما الكثير لتقدّمه أيضًا إلى جانب أعمال كوساما، فهناك خمس "جُزُر فنيّة" صغيرة يمكنك التجوّل فيها في بحر "سيتو" الداخلي.