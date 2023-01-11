مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة بالهند

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجمّع طيور الفلامينغو معًا في مستعمراتٍ ضخمة. وبينما تجلب مراقبة هذه الكائنات الاجتماعيّة الكثير من المتعة للنّاظرين، ولكن النّظر إليها من منظور عين الطّائر تجربة مختلفة تمامًا.

وقبل عام تقريبًا، توجّه المصوّر الهندي، راج موهان، إلى بحيرة "بوليكات" في الهند خلال مهرجان الفلامينغو (أو النحام) السنوي.

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
توجّه المصور الهندي، راج موهان، إلى بحيرة "بوليكات" في يناير/كانون الثاني من عام 2022. , plain_textCredit: Raj Mohan

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، أفاد مصور السفر والمناظر الطبيعيّة أن "البحر الزهري اللانهائي بفضل عشرات الآلاف من طيور الفلامينغو" جذبه للبحيرة، والتي تمتد عبر ولايتي "أندرا براديش"، و"تاميل نادو"، بحسب الموقع الحكومي الرّسمي لمقاطعة "نيلور".

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
وثّق موهان هذه المشاهد خلال مهرجان الفلامينغو السّنوي. , plain_textCredit: Raj Mohan

وعند توثيق المشهد من منظورٍ جوّي، أكّد موهان أن "حركة الأسراب وهي ترسم أشكالًا مختلفة كانت أشبه بأعمال فنية ساحرة".

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
تتجمّع طيور الفلامينغو معًا في مستعمراتٍ ضخمة. , plain_textCredit: Raj Mohan

وبينما تُظهر بعض الصّور نقاطًا ورديّة ملوّنة مبعثرة بين المياه الزرقاء، والمساحات الخضراء، تَظهر هذه الطيور الرشيقة في صورٍ أخرى، وكأنّها بمثابة جيش زاهي مُهيب يزحف فوق المسطّح المائي.

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
نما شغف المصور في مجال التصوير الجوّي بمرور الوقت. , plain_textCredit: Raj Mohan

وتُعتبر "بوليكات" ثاني أكبر بحيرة مائيّة معتدلة الملوحة في الهند، وفقًا لما ذكره موقع مقاطعة "نيلور".

وقال موهان: "تحوّل الأسراب الورديّة المُتجمّعة البحيرة إلى جنّة ورديّة".

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
تُعتبر هذه الطيور كائنات اجتماعية. , plain_textCredit: Raj Mohan

وفي رصيد المصوّر العديد من المشاهد المتنوعة المُلتقطة في الهند بفضل استكشافه لمختلف أجزاء البلاد، وتوثيق مناظرها الطبيعيّة وثقافاتها لعقدٍ من الزّمن تقريبًا.

وعلى مرّ الوقت، نما شغفه في مجال التصوير الجوّي بالتّحديد.

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
هل يبدو هذا النمط كقلبٍ وردي بالنّسبة لك؟ , plain_textCredit: Raj Mohan

وإلى جانب حبّه للمناظر الطبيعية، يهوى المصور توثيق الأنماط، والأنسجة، والهياكل القديمة أيضًا.

مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة هندية
من المشاهد الزّاهية التي التقطها المصور. , plain_textCredit: Raj Mohan
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وتُعتبر محميّة بحيرة "بوليكات" جنّة لمراقبي الطيور، وفقًا لموقع مقاطعة "نيلور"، وهي موطن للعديد من أنواع الطيور، بما في ذلك طيور اللقلق، والبلشون، والمالك الحزين الرمادي، وغيرها.

والبحيرة أيضًا واحدة من ثلاثة أراضي رطبة مهمّة تجذب سُحُب الأمطار الموسميّة الشماليّة الشرقيّة إلى "تاميل نادو" في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

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