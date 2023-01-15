بالسعودية.. مصور يُبهر الأشخاص بصور للإبل في "عالم بنفسجي"

نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما نُفكّر بالإبل، غالبًا ما يخطر في البال مشاهد لـ"سُفُن الصحراء" المُهيبة وهي تجوب الرّمال الذهبيّة، والكثبان المُمتدة لما لا نهاية تحت وهج الشّمس الذي لا يهدأ.

ولذلك عندما يصادف المرء المَشاهد التي وثَقها المصور السعودي، عبدالعزيز الشمري، سيشعر أنّه ينظر إلى واقعٍ بديل.

دخل المصور السعودي، عبدالعزيز الشمري، عالم التصوير كهواية فقط. وهو الآن مصور محترف حائز على جوائز. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

وفي أعماله، تَظهر الإبل برقعة زاهية في المناطق الشماليّة للمملكة العربية السعوديّة، حيث تتنوّع النّباتات والزّهور في فصل الرّبيع، مع انتشار زهور الخزامى والأقحوان.

وكانت النتيجة مجموعة من الصور التي جعلت الإبل تبدو وكأنّها في "عالمٍ بنفسجي".

أدهشت هذه الصور التي التقطها الشمري للإبل الأشخاص عبر الإنترنت. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

وقال الشمري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذه الزهور تُضفي جمالًا على المكان مع تواجد الإبل التي ترعى هناك".

وثق المصور هذه المشاهد في مناطق مختلفة شمال المملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

ووثّق المصور المحترف هذه المشاهد على مرّ أعوام، وقال: "تم تداولها بشكلٍ كبير على مواقع التّواصل الاجتماعي خلال الأعوام الخمسة الماضية داخل المملكة، وخارجها، وبعض المواقع الأجنبيّة لغرابة المشهد، حيث أن الإبل في السّابق ارتبطت بصور الصّحراء القاحلة، وأتت صور الخزامى لتغيّر الصورة النمطيّة والمتكرّرة".

تختلف هذه الصور عن المشاهد النمطية التي اعتدنا عليها بشأن الإبل. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

وسبق أن شارك المصور الحائز على جوائز في العديد من المعارض الفوتوغرافية في السعوديّة.

وغالبًا ما تُركّز صوره على إبراز جمال الطبيعة، والمناطق الجديدة التي تُجسّد تفرّد المملكة بتضاريسها النّادرة، ومواسمها المختلفة.

الإبل جزء أساسي من التراث السعودي. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

وتُعد هذه الكائنات جزءًا أساسيًا من التراث والتّاريخ السعودي بفضل ارتباطها الوثيق بالإنسان في شبه الجزيرة العربيّة، إذ ساهمت بتوفير سبل معيشته، ومساندته في التكيّف مع ظروف البيئة الصعبة، بحسب الموقع الرسمي الحكومي لنادي الإبل السعودي.

من الصور الزاهية التي وثقها الشمري. , plain_text Credit: Photographer: Abdulaziz Alshammari

وتظهر أهميّة الإبل في البلاد خلال فعّاليات تراثيّة مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي انطلق في مطلع ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شكّل المهرجان في نسخته السابعة وجهة سياحيّة للكثير من الزوّار الأجانب، والمقيمين.

وشكّلت الأسواق التراثيّة ومنطقة مستلزمات الإبل مقصدًا للكثير من الزوّار الذين تعرّفوا على مقتنيات الإبل، ومستلزماتها.