الكشف عن 10 من أفخم الفنادق الجديدة بآسيا لعام 2023

نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتطلع آسيا إلى عام مهم للسفر، بعدما أنهت غالبية دول المنطقة قيود الدخول المعنية بـ"كوفيد-19"، أو كانت بصدد إعادة فتح أبوابها بالكامل للأجانب.

ليس ذلك فحسب، إذ تفتح مجموعة من الفنادق الفاخرة الجديدة أبوابها هنا وهناك بالمنطقة.

ومن نزل فاخر بعيد في جبال الهيمالايا إلى محميات حضرية ذات تصميمات طموحة، فيما يلي 10 فنادق ومنتجعات من المقرر افتتاحها بآسيا في عام 2023.

فندق Andaz Pattaya، شاطئ جومتين

فندق Andaz Pattaya، شاطئ جومتين, plain_text Credit: Andaz Pattaya

على بعد حوالي 90 دقيقة بالسيارة جنوب العاصمة التايلندية بانكوك، تستعد جنوب باتايا للترحيب بفندق جديد.

ومن المقرر افتتاح فندق Andaz Pattaya في فبراير/ شباط 2023، والذي سيحتوي على جميع المكونات اللازمة لقضاء عطلة رائعة، من الوصول إلى الشاطئ، إلى عمارة مستوحاة من الطراز التايلاندي، وستة مطاعم، ومنتجع صحي.

وسواء كنت تقيم في فيلا من خشب الساج أو بجناح على شاطئ البحر، تتميز جميع الغرف البالغ عددها 204 بتصميمات داخلية مشرقة ومتجددة الهواء، مع شرفة واسعة.

وأثناء الإقامة بالفندق، يمكن للضيوف السباحة في ثلاثة حمامات سباحة، والاسترخاء على الشاطئ، وتناول الطعام المقدم من المزرعة إلى المائدة.

فندق بولغاري طوكيو

فندق بولغاري طوكيو, plain_text Credit: Bulgari Hotel

ومن المتوقع أن يُصبح مشهد الفنادق في طوكيو أكثر فخامة، إذ سيُفتتح فندق بولغري طوكيو في ربيع عام 2023، وسيمتد عبر الطوابق السبعة العليا من ناطحة سحاب جديدة تقع بالقرب من حي جينزا الجذاب والقصر الإمبراطوري.

وصُمم الفندق من قبل شركة الهندسة المعمارية الإيطالية Antonio Citterio Patricia Viel، وسيحتوي الفندق على 98 غرفة وجناحًا - بما في ذلك جناح بولغاري الفخم في الطابق 45، والذي يَعد بإطلالات شاملة على جميع أنحاء المدينة، ويعكس مفهوم La dolce vita ( الحياة الحلوة ) بحرفية رائعة وفن وديكور.

وفي إشارة أخرى إلى أسلوب الحياة الإيطالي المتطور، سيحتضن فندق بولغاري طوكيو موطنًا لمسبح داخلي بطول 25 مترًا، وبعض مفاهيم تناول الطعام اللذيذة.

فندق Cap Karoso، إندونيسيا

فندق Cap Karoso، إندونيسيا , plain_text Credit: Cap Karoso

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون بالي ولكنهم يتوقون إلى وتيرة حياة أكثر بطئًا، قد تكون سومبا الوجهة المثالية.

وتقع هذه الجزيرة البكر على بعد حوالي ساعة من شرق بالي بالطائرة، وتتميز ببحيراتها الشاطئية المذهلة، والشعاب المرجانية، والغابات، والجبال، وقريبًا منتجع جديد مذهل باسم Cap Karoso، الذي من المقرر افتتاحه أوائل عام 2023.

ومن خلال مناصرة المجتمع والطبيعة، يأمل المؤسسان فابريس وإفغينيا إيفارا في إحداث تأثيرًا إيجابيًا بهذا المشروع.

وعلى سبيل المثال، سعى الزوجان للحصول على آراء مجتمع سومبا الأصلي طوال العملية، كما أنّهما التزما بتوظيف العمالة المحليّة بنسبة 80%، والاستعانة بـ50% من الطاقة الشمسية في التشغيل، وتقليل احتياجات تكييف الهواء من خلال التصميم الذكي والمساحات الخضراء.

وسيضم الفندق 47 غرفة و 20 فيلا تمتزج بشكل متناغم مع المناظر الطبيعية، وتتضمن الكثير من اللمسات المحلية.

فندق فور سيزونز، سوجو

فندق فور سيزونز، سوجو, plain_text Credit: Four Seasons Hotel Suzhou

وقد لا يكون البر الرئيسي للصين منفتحًا على السياحة الأجنبية بعد، لكن الحكومة المركزية خففت مؤخرًا من إجراءات "كوفيد-19" محليًا، ما قد يشير إلى إعادة الافتتاح الكامل في وقت لاحق من هذا العام.

وعندما يُعاد فتح الصين أمام السياحة، سيتمكن المسافرون مرة أخرى من استكشاف الكنوز الثقافية الشاسعة للبلاد.

وفي أواخر عام 2023، ستضيف سلسلة فنادق "فور سيزونز" خيارًا ساحرًا في مدينة سوجو، على بعد حوالي نصف ساعة بالقطار من مدينة شنغهاي.

وتشتهر مدينة سوجو، وهي إحدى مدن القنوات الشهيرة في شرق الصين، بشبكتها الواسعة من الجسور الحجرية القديمة المتقوسة فوق القنوات الهادئة، والحدائق الكلاسيكية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، والمعابد التاريخية.

ويتباهى "فندق فورسيزونز" بالجانب الحديث للمدينة، على جزيرة خاصة بمساحة 22 فدانًا في قلب بحيرة جينجي في المنطقة التجارية المزدهرة.

وبالإضافة إلى 200 غرفة وجناح وفيلا، سيضمن الفندق أن الضيوف لن ينقصهم شيء مع توفر أحد المنتجعات الصحية الفاخر، وحدائق مورّقة، ومسابح داخلية وخارجية، ونوادي للأطفال، بالإضافة إلى مضمار للجري يحيط بالجزيرة.

فندق Innit Lombok، إندونيسيا

فندق Innit Lombok، إندونيسيا, plain_text Credit: Innit Lombok

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حياة شاطئية استوائية مدمجة مع التصميم الحديث المتطور، قد يلهم فندق Innit Lombok القيام برحلة إلى إندونيسيا.

ويقع المنتجع على شاطئ خاص بطول 250 مترًا على خليج إيكاس على طول الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بالي المجاورة، ويهدف المنتجع إلى توفير أحد الملاذات على ساحل المحيط مع تجارب مثالية.

ويمكن للضبوف التنزّه بجانب بحيرة Segara Anak Crater على قمة جبل رينجاني واكتشاف الشلالات الرائعة، أو البقاء على الساحل لركوب الأمواج، أو ممارسة التجديف، أو الصيد، أو زيارة القرى المحلية.

ومن المقرر افتتاح فندق Innit Lombok على مراحل بدءًا من أوائل عام 2023، وسيضم ثلاث مناطق متميزة: 7 منازل على الشاطئ، وفندق مرتفع يضم 26 جناحًا مطلة على المحيط، و27 مسكنًا خاصًا فوق أحد التلال.

ريجنت هونغ كونغ

فندق ريجنت هونغ كونغ , plain_text Credit: Regent Hong Kong

وفي هونغ كونغ، سيعود فندق فخم قريبًا إلى جذوره.

وافتتح فندق ريجنت هونغ كونغ، الذي يقع على الواجهة البحرية "تسيم شا تسوي"، في عام 1980، وكان يُعد أحد أفضل الفنادق في المنطقة على مدار العقدين الماضيين.

وتغير اسم الفندق إلى إنتركونتيننتال هونغ كونغ في عام 2001، واستمر لسنوات عديدة بالازدهار في موقعه المرموق، على بعد خطوات من المعالم الرئيسية مثل شارع النجوم، ومتحف هونغ كونغ للفنون، والمحلات التجارية الفاخرة على طول طريق ناثان.

وقبل عامين، أُغلق الفندق للخضوع لأعمال التجديد لإعادة العقار إلى مجده السابق مع جمالية بسيطة وراقية تصوّرها المهندس المعماري والمصمم المولود في هونغ كونغ، تشي وينغ لو.

وفي عام 2023، سيظهر الفندق من جديد ويعود تحت اسم "ريجنت هونغ كونغ".

وستضفي غرف وأجنحة الفندق البالغ عددها 497 شعورًا بالراحة والهدوء، بفضل ألوانها المحايدة، وأحواض الاستحمام، وأسرّة النهار المطلة على النافذة للاستمتاع بأفق جزيرة هونغ كونغ.

Shinta Mani Musntag، نيبال

Shinta Mani Musntag، نيبال , plain_text Credit: Shinta Mani Mustang

وفي مايو/ أيار عام 2023، سترحب علامة "موستانج"، بأحد ممتلكاتها الفاخرة الأولى، أي مجموعة "Shinta Mani Mustang" الشاملة كليًا.

ويخطط النزل الجبلي النائي، الذي صممه رائد الضيافة المستدامة بيل بنسلي، لغمر المسافرين بالمناظر الطبيعية الخلابة، وثقافات جبال الهيمالايا، من خلال احتضان المواد المحلية، وتعظيم المناظر الساحرة.

وعبر 29 جناحًا، قام بنسلي بدمج مواد مثل الخشب، والأردواز، والحجر من هضبة التبت إلى جانب المنسوجات الغنية بالألوان والأثاث المعاد تدويره الذي يضيف الأصالة إلى كل مساحة بالمكان.

"إيدشن" سنغافورة

إيدشن طوكيو, plain_text Credit: Nikolas Koenig

وتهدف فنادق "إيدشن" إلى غمر الضيوف بتجارب الإبداع، والحرفية، والرفاهية.

ومثل جميع فنادق "إيدشن" بأنحاء العالم، فإن فنادق إيدشن سنغافورة ستوفر تصميمًا عصريًا مثيرًا للفضول، وتجربة تناول طعام من الدرجة الأولى.

وسيقع الفندق الذي يتكونّ من 190 غرفة في قلب منطقة التسوق الراقية في سنغافورة، ويتمتع بسهولة الوصول إلى المطاعم، وأماكن الترفيه، والوجهات الثقافية.

وبالإضافة إلى الغرف الفاخرة والموقع المثالي، يخطط الفندق لافتتاح خمسة مطاعم وحانات أنيقة، ومسبح على السطح، ومنتجع صحي، ومركز لياقة بدنية.

وسيشهد هذا العام افتتاح "إديشن" طوكيو والذي من المتوقع أن يرحب بأول ضيوفه بحلول الصيف.

منتجع سيكس سينسيز كانوهورا المالديف

منتجع سيكس سينسيز كانوهورا المالديف , plain_text Credit: Six Senses Kanuhura

وتشتهر العلامة التجارية "سيكس سينسيز" بتصميماتها الفاخرة الصديقة للبيئة وبرامج العافية ذات التفكير المستدام، وقد خطفت قلوب النخبة المحبة للطبيعة منذ ظهور العلامة التجارية لأول مرة في تايلاند عام 1995.

ويمكن للمسافرين توقع ظهور مذهل آخر هذا الصيف عندما يصبح منتجع سيكس سينسيز كانوهورا ثاني فندق للعلامة التجارية في جزر المالديف بعد تجديد شامل لمنتجع قائم.

ويقع عبر ثلاث جزر خاصة في تقسيم "لافياني أتول" المنعزل، على بعد حوالي 40 دقيقة بالطائرة المائية شمال العاصمة ماليه. وسيحقق منتجع سيكس سينسيز كانوهورا المالديف الأحلام الفاخرة مع 92 فيلا فوق الماء وأجنحة عائلية مخصصة.

"ذا ستاندرد"، سنغافورة

ومن المقرر أن يفتتح فندق ذا ستاندرد سنغافورة في نهاية عام 2023.

وتحت إشراف وزارة التصميم وكبير مسؤولي التصميم لدى علامة ذا ستاندرد، من المرجح أن يكون فندق سنغافورة ملونًا ومبهجًا مثل بقية فنادق ذا ستاندرد حول العالم.

وبعد تفريغ الأمتعة في واحدة من 143 غرفة نابضة بالحياة، يمكن للضيوف السباحة في مسبح أنيق لا متناهي تحيط به الحدائق الاستوائية، أو الاستمتاع بالجو الإبداعي بأحد مطاعم أو حانات الفندق.