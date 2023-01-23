نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدهش المصوّر السعودي، رائد العوفي، مستخدمي الإنترنت بفيديو مُهيب لشلال السليمية في المملكة العربية السعودية.

وشهدت السعودية طقسًا غير مستقر في الفترة الأخيرة، ووثّق العوفي شلال السليمية بعد الأجواء الماطرة التي شهدتها منطقة المدينة المنوّرة.

وأكّد المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان المشهد مهيبًا وجميلاً في الوقت ذاته".

وفي الفيديو الموثّق عبر طائرة "درون"، يسهل على المرء ملاحظة قوّة اندفاع مياه الشلال وسط التضاريس الصخريّة التي تُحيط به.

مشهد شلال السليمية في المملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: raaedoufy

وهذا ليس أوّل فيديو يوثّقه العوفي للشلال، وشرح قائلاً: "قمت بتوثيق المشهد نفسه قبل 5 أعوام، ولكن كانت قوّة اندفاع المياه أضعف بكثير. ومع ذلك حقّقت المشاهِد انتشارًا واسعًا".

وشجّع ذلك المصوّر على زيارة الشلال مجدّدًا لتصويره في حالة أقوى.

وكان الوصول إلى الشّلال أمرًا صعبًا بسبب الطّقس، إذ أوضح المصور: "لم أستطع الوصول إلى الشّلال، وكان بيني وبينه (مسافة) كيلومتر تقريبًا".

ولكن لحسن الحظ، لم يمنع ذلك طائرة "الدرون" من نقل هيبته وجماله للمشاهدين.

وخلال الأسبوع الماضي، أدهش العوفي مستخدمي الإنترنت أيضًا بمشاهد خياليّة وثّق فيها البحيرات الشاسعة التي تشكّلت في الصّحراء شرق المدينة المنوّرة بعد تساقط الأمطار.

ودخل السعودي إلى عالم التصوير قبل 25 عامًا.

وإلى جانب توثيق المعالم الطبيعيّة والأثريّة في المملكة، يهوى المصور أيضًا توثيق الحالات المرتبطة بأحوال الطقس، مثل الأمطار، والسّيول، والثّلوج، والشّلالات.