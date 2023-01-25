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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح لعبارة "ملكة السّماء" معنى آخر.

وبينما حملت طائرة "بوينغ 747"، التي جرى إيقافها الآن هذا اللقب في الماضي، فإن شركة "فيرجن أتلانتيك" ستُعيد استخدامه مع تسمية طائرة على اسم الملكة إليزابيث الثّانية الرّاحلة.

شكل الطّائرة التّابعة لخطوط "فيرجن أتلانتيك". , plain_text Credit: courtesy of Virgin Atlantic

وسبق أن قامت شركة الطّيران بتسمية طائراتها تيمّنًا بنساء بارزات عبر التّاريخ، بما في ذلك القائدة البريطانيّة لحركة المُطالبة بحق النّساء في التّصويت، إيميلين بانكهورست، والمغنّية بيلي هوليداي، وأميرة ويلز الليدي ديانا.

والآن، أُطلق على الطّائرة الجديدة من طراز "إيرباص A330neo" لقب "ملكة السّماء" تكريمًا لصاحبة العرش الرّاحلة.

وتم تزيين هيكل الطّائرة بصورة لامرأة صهباء ترتدي فستانًا باللون الأحمر الذي يُميّز علامة "فيرجن" التجاريّة.

وفي بيان، قال رئيس العملاء والعمليّات في "فيرجن أتلانتيك"، كورنيل كوستر: "تمامًا مثل الملكة إليزابيث خلال فترة حكمها التاريخي، والتي امتدّت لـ70 عامًا، تفتخر فيرجن أتلانتيك برفع علم المملكة المتّحدة حول العالم".

وأضاف كوستر: "يُسعدنا التّرحب قريبًا بملكة السّماء في أسطولنا، ونأمل أن تكون بمثابة تكريم مناسب لملكة لا تُنسى، ومحبوبة للغاية".

وسافرت الملكة، التي تُوفيت في سبتمبر/أيلول من عام 2022، بشكلٍ متكرّر خلال فترة حكمها، مع زيارتها لأكثر من 120 دولة.

وسجّلت طائرة القوّات الجويّة الملكيّة، التي نقلت نعش الملكة من إدنبرة إلى لندن قبل جنازتها، رقمًا قياسيًا على موقع "FlighRadar24" لتتبّع الرّحلات الجويّة.

وتابع 4.79 مليون شخص الرّحلة التي استغرقت 72 دقيقة عبر موقع "Flightradar24"، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص به، كما تابع 296 ألف شخص إضافي الطّائرة عبر موقع "يوتيوب".

وأحدثت طائرة "A330neo" ضجّة كبيرة في عام 2019، وتتميّز الطّائرة ذات الجسم العريض بأجنحة طويلة ونحيفة تُقلّل من مقاومة الهواء، كما أنّها تحرق وقودًا أقل.