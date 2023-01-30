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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أذهل مقطع فيديو لسمكة ضخمة الملايين من الأشخاص عبر الإنترنت، إذ ظنّ البعض أنّهم رأوا وحشًا بحريًا للوهلة الأولى.

وفي فيديو نشره مرشد الأسماك الكندي، إيف بيسون، في نهاية عام 2022، يمكن رؤية سمكة حفش ضخمة، تصارع صنّارة صيد مُلقاة من قارب، قبل أن تغوص في المياه مرّة أخرى.

واتخذ هذا الحدث مكانه بنهر "فريزر" في مقاطعة كولومبيا البريطانيّة، بكندا.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال بيسون، وهو مالك شركة "Yves Bisson Sturgeon Co" التي توفّر رحلات صيد لأسماك الحفش: "كان قفز هذه السّمكة غير متوقّع للغاية، لأنّني لم أر واحدة تقفز بشكلٍ قريب جدًا لهذه الدّرجة قط".

وأضاف بيسون: "عادةً ما تقفز (هذه الأسماك) خلف القارب، ومن مكانٍ أبعد. وخرجت هذه السمكة من الماء، وكادت أن تقابلني وجهاً لوجه".

وحتّى الآن، حصد الفيديو الذي نشره بيسون على 3 ملايين مشاهدة تقريبًا عبر موقع "إنستغرام" لدى نشره في ديسمبر/كانون الأول، وأكثر من 67 مليون مشاهدة عبر موقع "تيك توك" لدى نشره في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصف بيسون هذه الأسماك قائلاً إنها "تبدو كشيءٍ من عصر الديناصورات".

قد يصل طول هذه الأسماك إلى 20 قدمًا. , plain_text Credit: China Photos / Stringer

ويمكن أن يصل طول أسماك الحفش الأبيض، أي أكبر سمكة في أمريكا الشماليّة، إلى 20 قدمًا، بينما يصل طول أسماك الحفش الأخضر إلى 8 أقدام تقريبًا، بحسب الموقع الرّسمي الحكومي لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية (FWS).

وتتمتّع هذه الأسماك بطول العمر أيضًا، وقد تعيش أسماك الحفش الأخضر لتبلغ السبعينيّات من عمرها، بينما يصل عمر أسماك الحفش الأبيض أحيانًا إلى الـ100 عام.

Credit: China Photos / Stringer

وجابت هذه الأسماك الضّخمة أنهار الكرة الأرضيّة منذ أكثر من 200 مليون عام، ووصفها الموقع بأنها أشبه بـ"ديناصورات حيّة".

ورُغم تواجدها منذ قرون، إلا أن لديها بعض نقاط الضّعف.

وتنضج هذه الأسماك بشكلٍ متأخر (في الـ15 من عمرها تقريبًا)، ولا تتكاثر كل عام، كما أنّها تعيش في شبكات الأنهار الكبيرة التي شهدت الكثير من التغييرات النّاتجة من الإنسان.

ولذلك تستجيب هذه الأسماك ببطء تجاه إجراءات الحفظ الموجّهة لها.

وأشار بيسون إلى أنّه يُطلق جميع الأسماك التي يصطادها، ويتم مسحها، وقد يتم وسمها أيضًا كجزء من برنامج تُطبّقه حكومة المقاطعة، بحسب ما ذكره.