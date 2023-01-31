مطعم في دبي يتصدر قائمة أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نجمة "ميشلان" لمطعم في دبي بعد مرور 6 أشهر فقط على افتتاحه.. ما سرّه؟

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داخل مقهى لطيور البوم في أبوظبي.."الأول" من نوعه بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يبدو أن مشهد الطعام المزدهر في المنطقة أصبح يحصل على التقدير الذي يستحقه مع إطلاق قائمة "أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في عام 2022، و"دليل ميشلان دبي" في العام ذاته.

وطغى الحماس على مشهد الطّعام مجددًا مع الإعلان عن المطاعم المُتوّجة خلال حفل توزيع جوائز "أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2023، الإثنين.

وتهدف القائمة، التي شملت العديد من المطابخ المتنوعة إلى الاحتفاء بفنون الطهي في المنطقة، وتقديم أبرز التوصيات، والنّصائح في هذا المجال.

تتمتّع منطقة الشرق الأوسط بمشهد طعام مزدهر. , plain_text Credit: KARIM SAHIB / Contributor

وفي بيان، قال مدير المحتوى لدى قائمة "أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ويليام درو: "يسرّنا وجود مطاعم من 14 مدينة مختلفة ضمن القائمة، ما يعكس التنوّع الكبير والإرث العريق الذي تتمتّع به المنطقة في هذا المجال".

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أكّد المؤسّس المشارك، والرّئيس التنفيذي لشركة "The Lab Holding" التي تُدير مطعم "3 فلس" في دبي، أحمد صالح أن "مشهد الطعام في الشرق الأوسط يشهد نموًا كبيرًا.. وأدّى التنوّع الثّقافي، وتنوّع طرق الطّبخ، وحبّنا للأكل إلى ازدهاره بشكلٍ أكبر".

مشهد من حفل توزيع الجوائز في أبوظبي. , plain_text

وحاز "3 فلس" على لقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط في عام 2022، مع تحقيقه المركز الخامس خلال فعاليّات الدّورة الثّانية للحدث المُقام في أبوظبي.

تضمنت القائمة مطاعم في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وغيرها من الوجهات. , plain_text Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

وتصدّرت دولة الإمارات القائمة مع احتضانها لـ18 مطعمًا فائزًا، وتلتها إسرائيل بـ6 مطاعم، ومنها مطعم "جورج أند جون" الذي وصل إلى المراتب العشر الأولى، والحائز على جائزة "أفضل مطعم في إسرائيل".

وجاء مطعم "فخر الدّين" بالمرتبة الثامنة لجائزة "أفضل مطعم في الأردن"، بينما حصل "زوبا" (الزمالك) على المرتبة التاسعة لجائزة "أفضل مطعم في مصر".

وحصد مطعم "أورفلي بروز بيسترو" في دبي، ويُديره ثلاث أخوة من سوريا، على المركز الأول في القائمة.

ويتمتّع المطعم بقائمة غنيّة بأشهى الأطباق التي تحتفي بالمطبخ الحلبي، وتجمع بين الطّابع الشّرق أوسطي، والتعدديّة الثّقافية، والحضارة المميّزة لدبي.

حصد مطعم "أورفلي بروز بيسترو" في دبي على المركز الأول في القائمة. , plain_text

وتم تكريم الشيف التنفيذي والمؤسس المشارك لمطعم "زوبا" المتخصّص في أطباق الفلافل، مصطفى الرفاعي، بجائزة "Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award"، والتي تهدف إلى تكريم الشيف الذي ينجح في إحداث الأثر الإيجابي الأكبر على مجتمع الطهي في المنطقة.

وكانت جائزة "Art of Hospitality Award"، التي تهدف إلى تكريم التميّز في مستوى خدمات المطاعم، وتجارب تناول الطعام، من نصيب مطعم "أم شريف" في بيروت، والذي احتل المرتبة العشرين ضمن القائمة.

وإليكم قائمة أفضل 10 مطاعم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: