زوجان يتركان رضيعًا بلا تذكرة عند إنجاز إجراءات السفر بمطار في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترك ثنائي طفلهما في مكتب تسجيل الوصول بمطارٍ في تل أبيب بإسرائيل، بعد وصولهما من دون تذكرة للطّفل.

وسجلّ الثنائي وصولهما لرحلة جويّة تابعة لـ"رايان إير" من مطار "بن غوريون" الدّولي متوجّهة إلى مدينة بروكسل في بلجيكا مع الرّضيع، الثلاثاء.

واتّضح عدم وجود تذكرة للطّفل، واتّجه الثنائي لركوب الطّائرة، وتركا الطّفل في مكتب تسجيل الوصول الخاص لشركة الطّيران.

وأشارت متحدّثة باسم "رايان إير" لـCNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أن القضيّة أُحيلت إلى الشّرطة.

وقالت المتحدّثة: "جاء الثنائي اللذان يسافران من تل أبيب إلى بروكسل (في 31 يناير/كانون الثاني) إلى مكتب تسجيل الوصول من دون الحجز لرضيعهما، ثم انتقل الثّنائي لقسم الفحص الأمني مع ترك الرّضيع خلفهما عند مكتب تسجيل الوصول".

وأضافت المتحدّثة: "اتّصل وكيل تسجيل الوصول في مطار بن غوريون بأمن المطار الذي أعاد الراكبين، وهذه مسألة تخصّ الشّرطة الآن".

ووفقًا لموقع "رايان إير" الإلكتروني، "يمكن شمل الأطفال الرضّع عند حجز رحلة طيران أثناء القيام بعمليّة الحجز عبر الإنترنت".

وعند وضع خطّة سفر برفقة طفل رضيع، تظهر رسالة على الموقع تفيد بوجود رسوم قدرها 25 يورو (27 دولارًا)، أو ما يعادلها بالعملة المحليّة، لكل رحلة ذهاب يأخذها الطّفل أثناء الجلوس في حضن شخصٍ بالغ.

ويجب دفع ثمن المقعد بشكلٍ منفصل إذا أراد البالغون أن يسافر الطّفل في مقعد للأطفال.

وأكّدت سلطة المطارات الإسرائيليّة الحادثة لـCNN، وقالت في بيان: "وصل ثنائي ورضيع بجوازات سفر بلجيكيّة من أجل رحلة جويّة في المبنى رقم 1 من دون تذكرة للطّفل. كما تأخّر الثنائي عن الرحلة، ووصلا بمجرّد إغلاق مكتب تسجيل الوصول للرّحلة. وترك الثنائي مقعد الرّضيع مع الطّفل، وركضا نحو نقاط التّفتيش الأمنيّة في المبنى رقم 1 في محاولة للوصول إلى بوابة الصّعود على متن الطّائرة".

ويبدو أنّه تم حل المشكلة بمجرّد وصول الشّرطة إلى المكان، بحسب ما ذكره متحدّث باسم الشّرطة الإسرائيليّة لـCNN عبر مكالمة هاتفيّة.

وقال المتحدّث: "كان الطّفل مع الوالدين، ولن تكون هناك تحقيقات إضافيّة".