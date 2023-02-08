في السعودية..تصميم منتجع فاخر "مخفي" بين الجبال ومموه بالصخر

السعودية من أكبر المستثمرين.. مكتسبات لعودة السياحة في المنطقة بعد جائحة فيروس كورونا

نائب وزير السياحة السعودي عن المنافسة مع الدول المجاورة: نحن أقوى معًا

قرية المفتاحة في أبها.. حاضنة الفن والفنانين وشرارة التغيير في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستمر المملكة العربية السعودية في التطوّر كوجهة سياحية يومًا يعد يوم، من خلال مختلف المشاريع الضخمة التي يتم الإعلان عنها من حينٍ إلى آخر. وتتمثل أبرز الإضافات السياحيّة التي ستحتضنها قريبًا بمنتجع فريد من نوعه مخفي بين الجبال.

ومن المتوقّع أن يستقبل منتجع "دزرت روك" الجبلي الضّيوف بحلول نهاية عام 2023.

ويهدف المنتجع إلى حماية البيئة، والحفاظ عليها، مع السّماح للضيوف بالتّواصل مع الطّبيعة، والثّقافة المحليّة في المنطقة.

يُبنى حاليًا منتجع جديد وفريد يُدعى "دزرت روك" في المملكة العربية السعودية. Credit: Chad Oppenheim

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال المهندس المعماري، ورئيس شركة "Oppenheim Architecture"، تشاد أوبنهايم: "ما يجعل المنتجع فريدًا للغاية، يتمثل بالعمارة المُدمجة بالكامل بين الصّخور والجبال باستخدام المواد المُستخرجة لبناء الهيكل".

مخفي بين الجبال

من المتوقّع أن يستقبل المنتجع الضّيوف بحلول نهاية عام 2023. Credit: Chad Oppenheim

ويهدف المشروع التّابع لشركة البحر الأحمر للتّطوير إلى "تحسين المناظر الطبيعية والموقع بدلاً من الأخذ منه"، بحسب تعبير أوبنهايم، إذ يندمج المنتجع الواقع على السّاحل الغربي للمملكة مع المحيط الصحراوي، وجغرافيا المنطقة.

قامت شركة "Oppenheim Architecture" العالميّة للتّصميم المعماري بتصميم المنتجع الجبلي. Credit: Chad Oppenheim

وتُظهر الصور التخيليّة للمنتجع المنتظر سلسلة من الغرف المحفورة بين التلال الصخريّة بشكلٍ سلس، والتي تبدو كمسارٍ مضيء وخافت يربط بين مختلف المرافق.

وستُستغل قطع الحجارة في تزيين الجدران، والأرضيات الداخليّة، والخارجية، مع استخدام الحجر الأرضي والرّمل في تصنيع الركام الخرساني، وهو مادة البناء الأساسيّة للهيكل بأكمله.

يندمج تصميم المنتجع مع طبيعة المنطقة الصخريّة والجبليّة. Credit: Chad Oppenheim

وكان التّحدي الأكبر ضمان اندماج المشروع في الصخر الذي يُبنى فيه، وفقًا لما ذكره أوبنهايم، إذ شرح قائلاً: "باستخدام المواد المُستخرجة من تلك الصخور كمواد بناء، ومن خلال العمل عن كثب مع فريقنا الهندسي، تمكّنا من ضمان تمويهه عمليًا في الصّخر".

وسيوفّر المنتجع 48 فيلا، و12 جناحًا فندقيًا.

وضع البيئة في المقدّمة

سيوفّر المنتجع 48 فيلا، و12 جناحًا فندقيًا. Credit: Chad Oppenheim

ويرى أوبنهايم أنّ جائحة "كوفيد-19" زادت الوعي تجاه أهميّة الصّحة، والرّفاهية، وتأثير المساحات التي تُحيط بنا على رفاهيتا، وسلامتنا، ما شجّع الحاجة للمزيد من السياحة المستدامة، ورغبة الأشخاص بها.

سيمنح المنتجع الزوّار فرصة الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة. Credit: Chad Oppenheim

وأوضح أوبنهايم أنه "بالإضافة إلى ذلك، أصبح هناك تركيز مفرط على كيفيّة تطبيق الأفراد لأسلوب العيش المستدام في حياتهم الشخصية. وبينما يتحقّق لذلك، من المرجّح أن تُشجَّع الفنادق، والمطاعم، والمساحات التجاريّة الأخرى للاستجابة لهذا الطلب".

وسيتم تصميم المنتجع الجبلي لتحقيق أعلى مستوى في نظام تصنيف الرّيادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاص بالمباني الخضراء.

وسيُساعد تصميمه على التّقليل من استهلاك الطّاقة، وتعزيز حياة المنطقة الفطريّة. وسيحظى المنتجع أيضًا بأنظمة خاصّة لحفظ المياه، وتوزيعها في جميع أنحاء الموقع، واستغلال مياه الأمطار التي يتم جمعها من أجل زيادة الغطاء النّباتي في الوادي.