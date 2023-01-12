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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية بشكلٍ رسمي اعتماد الجريش الطّبق الوطني السعودي، والمقشوش الحلوى الوطنيّة السعودية بحسب بيان نشره الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

وتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق هيئة فنون الطهي مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق"، والتي تسعى من خلالها لتولي مسؤوليّة حصر وتصنيف الأطباق المحليّة الشّهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهويّة السعوديّة في جميع مناطق المملكة.

واختير الجريش باعتباره طبقًا أساسيًا في المجتمع السعودي، فهو يُدعى "سيد الأطباق"، كما أنّه انتشر في أرجاء المملكة منذ القِدَم مع ذكره في كُتُب التّراث العربي، وذلك عند الإشارة لنساء الجزيرة العربية عندما يطحنّ القمح يدويًا باستخدام "المجرشة الخشنة"، والتي تعمل على تجريش الحبوب.

وتُعد وجبة المقشوش من الأطباق ذات الانتشار الواسع في أجزاء من المملكة أيضًا، واعتُبرت من الأطعمة التقليديّة المُحبّبة وسط الجزيرة العربية.

والطبق عبارة عن أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة التي تُقش من على الصاج، ويُضاف إليها السّمن، مع العسل، أو الدّبس، أو السّكر، وتُقدّم عادةً في أي وقت مع القهوة أو الشّاي، كما تُقدّم كوجبة فطور.

ويرتبط المقشوش بفترة برودة الجو، وتساقط الأمطار.

وأشار البيان إلى خضوع اختيار الجريش والمقشوش لمعايير دقيقة تضمّنت مستوى حضور الطبق في التّراث، والثّقافة، واتّسامه بالطّابع المحلّي، وفُرَصه الاقتصاديّة، وحصريّته، وسهولة تحضيره، إضافةً إلى اتّساع انتشاره الجغرافي، وارتفاع جاذبيّته المحليّة.