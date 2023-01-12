وجهات سعوديةوجهات سعودية

في السعودية.. اعتماد الجريش الطبق السعودي والمقشوش الحلوى الوطنية

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
العلا.. مدينة سعودية تتأرجح بين مواقع جذب معاصرة والحفاظ على تاريخ مضى مذهل
باكستاني يتلقى دعوة من غريب لحضور حفل زفاف بالسعودية
يُعرض حالياً01:02باكستاني يتلقى دعوة من غريب لحضور حفل زفاف بالسعودية.. هذا ما وثقه
واحة غناء.. إليك ما ستحتاجه عند التخييم بمدينة العلا السعودية
يُعرض حالياً01:12واحة غناء.. إليك ما ستحتاجه عند التخييم بمدينة العلا السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية بشكلٍ رسمي اعتماد الجريش الطّبق الوطني السعودي، والمقشوش الحلوى الوطنيّة السعودية بحسب بيان نشره الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

وتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق هيئة فنون الطهي مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق"، والتي تسعى من خلالها لتولي مسؤوليّة حصر وتصنيف الأطباق المحليّة الشّهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهويّة السعوديّة في جميع مناطق المملكة.

واختير الجريش باعتباره طبقًا أساسيًا في المجتمع السعودي، فهو يُدعى "سيد الأطباق"، كما أنّه انتشر في أرجاء المملكة منذ القِدَم مع ذكره في كُتُب التّراث العربي، وذلك عند الإشارة لنساء الجزيرة العربية عندما يطحنّ القمح يدويًا باستخدام "المجرشة الخشنة"، والتي تعمل على تجريش الحبوب.

وتُعد وجبة المقشوش من الأطباق ذات الانتشار الواسع في أجزاء من المملكة أيضًا، واعتُبرت من الأطعمة التقليديّة المُحبّبة وسط الجزيرة العربية.

والطبق عبارة عن أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة التي تُقش من على الصاج، ويُضاف إليها السّمن، مع العسل، أو الدّبس، أو السّكر، وتُقدّم عادةً في أي وقت مع القهوة أو الشّاي، كما تُقدّم كوجبة فطور.

قد يهمك أيضاً

منها المنسف بالأردن والبن الخولاني بالسعودية.. إدراج 6 عناصر عربية جديدة بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

ويرتبط المقشوش بفترة برودة الجو، وتساقط الأمطار.

وأشار البيان إلى خضوع اختيار الجريش والمقشوش لمعايير دقيقة تضمّنت مستوى حضور الطبق في التّراث، والثّقافة، واتّسامه بالطّابع المحلّي، وفُرَصه الاقتصاديّة، وحصريّته، وسهولة تحضيره، إضافةً إلى اتّساع انتشاره الجغرافي، وارتفاع جاذبيّته المحليّة.

قد يهمك أيضاً

السعودية.. مهرجان الإبل يجذب 800 ألف زائر ..تعرف على قيمة الجوائز

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.