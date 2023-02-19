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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أن يكون ديناصور عملاق آكل للحوم قد استراح أو جثم في يوركشاير قبل 166 مليون عام بحيث ضغط بقدميه على الأرض بعمق. وترك هذا المخلوق الضّخم وراءه بصمة قدم قياسيّة اكتُشفت مؤخرًا على طول "ساحل الديناصورات" في المملكة المتحدة.

وتُعد البصمة الجوراسيّة، ويبلغ طولها مترًا واحدًا تقريبًا، الأكبر من نوعها في يوركشاير.

وسبق وأن عُثِر على الآلاف من آثار أقدام الدّيناصورات والعديد من الأحافير على مر الأعوام على طول ساحل يوركشاير.

ولكن رصدت عالمة الآثار المحليّة، ماري وودز، هذا الاكتشاف في أبريل/نيسان من عام 2021 أثناء سيرها على طول السّاحل.

تُعد البصمة الأكبر من نوعها في يوركشاير. Credit: Marie Woods/University of Manchester

وأفادت وودز في بيان: "لم أستطع أن أصدّق ما كنت أنظر إليه، وكان علي أخذ نظرة ثانية".

وتُعد وودز المؤلّفة المشاركة للدّراسة المنشورة الثّلاثاء في مجلة "Proceedings of the Yorkshire Geological Society" تم فيها وصف الاكتشاف.

وتواصلت وودز مع عالم الحفريّات، الدكتور دين لوماكس، وهو عالم فخري زائر في "جامعة مانشستر"، للحصول على رأيه حول ما وجدته في خليج "بيرنيستون".

صورة تُظهر جون هدسون، وماري وودز، ودين لوماكس مع بصمة الديناصور. Credit: Dean Lomax/University of Manchester

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضح لوماكس: "في البداية، لأكون صادقًا تمامًا، اعتقدت أن الأمر مجرّد مزحة"، ومن ثم أضاف: "حقيقة أن ماري خرجت ورأت ذلك على الشاطئ بدت مستحيلة".

دليل نادر بشأن الديناصورات من العصر الجوراسي

وتُعد البصمة ثلاثيّة الأصابع واحدة فقط ضمن 6 من آثار الأقدام التي عُثِر عليها في المنطقة، مع العثور على الأولى في عام 1934.

رسم توضيحي يُظهر ديناصور الـ"ميغالوصور"، ويُعتقد أنّه المخلوق الذي ترك البصمة وراءه. Credit: James McKay/University of Manchester

وقال المؤلّف الرّئيسي للدّراسة، وعالم الجيولوجيا المحلّي، جون هدسون: "يُضيف هذا الاكتشاف المهم دليلًا إضافيًا على أنّ العمالقة من آكلي اللحوم كانت تجوب هذه المنطقة خلال العصر الجوراسي".

ويُشير نوع البصمة وعمرها لانتمائها لديناصور شرس يشبه الـ"ميغالوصور"، ومن المحتمل أن ارتفاع وركه بلغ 2.5 متر إلى 3 أمتار.

والـ"ميغالوصور" هو أوّل ديناصور رسمي في العالم، بحسب لوماكس، وسُمّي هذا المخلوق في عام 1824 بفضل عظام اكتُشِفت في مقاطعة أوكسفوردشاير بإنجلترا.

وتمتّع الدّيناصور الآكل للحوم، الذي اعتُبِر من أكبر المخلوقات المفترسة في عصره، بجمجمة كبيرة تسلّحت بأسنانٍ حادّة ومسنّنة، وبلغ طول جسمه من 8 أمتار إلى 9 أمتار.

ورتّب الفريق عمليّة نقل البصمة بأمان خوفًا من تآكلها في حال تركها على السّاحل.

وتبرّع جامعو الأحافير مارك، وآرون، وشاي سميث بالبصمة لـ"متحف ومعارض سكاربورو".