"Airbnb" تحتفل برواية "شبح الأوبرا"..ليلة لشخصين بقصر غارنييه في باريس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تكرّم شركة "إير بي إن بي" مسرحيّة "شبح الأوبرا" المعروضة لأطول فترة بتاريخ "برودواي" عبر دعوة ضيفين لقضاء ليلة في قصر "غارنييه" التّاريخي في العاصمة الفرنسية باريس، وهو المكان الذي ألهم الرّواية والمسرحيّة الموسيقيّة المحبوبة.

وفي تاريخ 16 أبريل/نيسان، ستُعرض مسرحية "شبح الأوبرا" لآخر مرّة في مدينة نيويورك الأمريكية بعد إنتاجها منذ أكثر من 35 عامًا.

وسيتم عرضها في 15 دولة حتّى موعدها النهائي.

واحتفالًا بمسيرتها الطّويلة، تعاونت شركة "إير بي إن بي" مع دار أوبرا باريس الوطنيّة (Opera National de Paris) لتحويل واحدة من أكثر الغرف تميزًا في قصر "غارنييه"، وهو "Box of Honour"، إلى غرفة نوم.

تكرّم شركة "إير بي إن بي" مسرحيّة "شبح الأوبرا" عبر فرصة لقضاء ليلة في قصر "غارنييه" التّاريخي بفرنسا. Credit: Thibaut Chapotot/Airbnb

وسيتم تزيين هذا الصّندوق المرموق، الذي كان مخصّصًا لكبار الشّخصيات، باللون الأحمر والذّهبي، وعناصر تصميميّة مستوحاة من المسرحيّة الموسيقيّة.

ومن الغرفة، سيتمكّن الضّيوف من الاستمتاع بإطلالة شاملة من الأعلى على القاعة والمسرح.

وأفادت "إير بي إن بي" في بيان صحفي أنّ المعجبين سيتمكّنون من "السّير على خطى الشّبح، وحجز ليلة في العالم السفلي الأسطوري حيث بدأ كل شيء، أي أوبرا قصر غارنييه التّاريخي في باريس".

نظرة على القصر الفخم في باريس. Credit: Thibaut Chapotot/Airbnb

كما سيُتاح للضّيوف فرصة استكشاف قاعات المبنى الأيقوني، وزيارة البحيرة الحقيقيّة الموجودة تحت الأرض، وهي عبارة عن مسكن شخصيّة "الشّبح"، التي ظهرت في الرّواية الشّهيرة.

وسيستمتع الضّيوف بليلة مليئة بالتّرفيه، بما في ذلك الحصول على عرض خاص من الراقصين في دار أوبرا باريس.

وسيُقدِّم فنّانو "أكاديميّة أوبرا باريس" أيضًا حفلًا موسيقيًا حصريًا مصحوبًا بالشمبانيا والمقبّلات.

وسيتناول الضّيوف العشاء في "Foyer de la Danse"، وهي غرفة "بروفة" تاريخيّة يستخدمها الرّاقصون من أجل الإحماء قبل العرض.

واستخدم جاستون ليرو، وهو مؤلّف الرّواية التي تستند إليها مسرحيّة "Le Fantôme de l’Opéra" الموسيقيّة، قصر "غارنييه" كخلفيّة للحبكة.

تقع غرفة النّوم في منطقة مخصّصة لكبار الشّخصيات تُدعى "Box of Honour". Credit: Thibaut Chapotot/Airbnb

وأمر الإمبراطور الفرنسي نابليون الثّالث ببناء دار الأوبرا الشّهيرة في باريس خلال فترة الإمبراطوريّة الثّانية.

والرّواية مستوحاة من أحداث وقعت في المكان ذاته في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، وجرى نشرها لأوّل مرّة كسلسلة في جريدة "Le Gaulois" اليوميّة في أوائل القرن الـ20.

وفي النّهاية ألهمت الرّواية مسرحية أندرو لويد ويبر الموسيقيّة، "شبح الأوبرا".

الرّواية مستوحاة من أحداث وقعت في المكان ذاته في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20. Credit: Thibaut Chapotot/Airbnb

وقالت حفيدة الرّوائي الفرنسي، فيرونيك ليرو: "ألهمت قصّة جدي الأكبر الكلاسيكيّة الكثير من الأشخاص على مرّ الأعوام"، مضيفة: "هذا هو الوقت المثالي لتكريمه والتّرحيب بالمعجبين في المكان الشّهير الحاضن لأحداث روايته المحبوبة للغاية من أجل إقامة تحدث مرّة في العمر".

وفي 1 مارس/آذار، ستقبل "إير بي إن بي" حجزًا واحدًا عبر الإنترنت من أجل قصر "غارنييه".

وسيكون الحجز مخصّصًا لليلة واحدة بتاريخ 16 يوليو/تموز، وتبلغ كلفته 39 يورو فقط (وهو أيضًا رقم صندوق كبار الشّخصيات في القصر).