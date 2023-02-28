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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كنت تستخدم وسائل النّقل العام، أو سيارة أجرة، نادرًا ما تكون طريقة وصولك إلى فندقك من أبرز جوانب رحلتك.

ولكن ماذا لو استطعت الانزلاق عبر خط "زيب لاين" فوق شلال، والهبوط مباشرةً في حانة فندق؟ أو خوض رحلة هادئة عبر نهر في مضيقٍ مورِق؟ أو التّحليق فوق قمم الجبال المغطاة بالثّلوج على متن طائرة مروحيّة؟

وبهدف الحصول على انطباع أولي لن تنساه قط، إليك قائمة من تجارب الوصول إلى الفنادق الأكثر إثارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تايلاند: "ÀNI Thailand"

يمكنك الوصول لهذا الفندق عبر رحلة على متن قارب تقليدي. Credit: ANI Thailand

وإذا كنت تقيم في "ÀNI Thailand" في جزيرة "كوه ياو نوي"، سيتوفّر لديك خيار الوصول على متن قارب تايلاندي طويل الذّيل، أو قارب سريع.

وليس هناك اختيار خاطئ بينهما، ولكن تتمتّع الرّحلة الطويلة التي تستغرق ساعة على متن القارب التايلندي بوتيرة أبطأ، ما يوفر مزيدًا من الوقت للتّمتع بالمناطق المُحيطة.

ويتحرّك القارب عبر خليج "فانغ نغا" المُدرج ضمن قائمة اليونسكو، ويُعرف بتشكيلاته الصخرية الكارستيّة الشّهيرة.

تايلاند: "فورسيزونز تينتد كامب جولدن تراينغل"

يمكن لضيوف "فورسيزونز" الوصول إلى الفندق عبر البر، ولكن من الممتع أخذ رحلة على متن قارب تايلاندي تقليدي. Credit: Four Seasons

ويستحضر تصميم هذا الفندق روح الرحلات الاستكشافية من القرن الـ19.

ويختبئ الفندق الحميم الذي يتكونّ من 15 غرفة فقط وسط غابات الخيزران بالقرب من المثلّث الذّهبي، وهي نقطة التقاء لاوس، وميانمار، وتايلاند.

ويُشكّل الوصول إلى هنا تجربة محليّة.

وبعد نقلك إلى ميناء "هيراناكرون" في شيانغ راي عند وصولك إلى المطار، ستركب قاربًا خشبيًا طويل الذيل (يستخدم لصيد الأسماك أو نقل البضائع عادةً) وتنطلق في رحلة عبر نهر "ميكونغ" العظيم مرورًا بحقول الأرز، والصيادين، والقرى قبل الانعطاف إلى مجرى مائي أصغر، أي نهر "رواك".

ويتباطأ المحرّك بعد عدّة دقائق مع ظهور مرفأ الفندق.

البوتان: "غانغتي لودج"

يحتضن هذا النُزُل 12 جناحًا. Credit: Gangtey Lodge

ويقع "Gangtey Lodge" فوق وادي "غانغتي"، وهو محميّة طبيعيّة وسط بوتان.

ويحتضن هذا النُزُل 12 جناحًا خلابًا تطل على جبال الهيمالايا، ويسعى لتوفير تجربة غامرة لاستكشاف ثقافة، وتاريخ، وطبيعة البلاد بدءًا من رحلة مشوّقة على متن طائرة مروحيّة من طراز "إيرباص H130"، تتّسع لخمسة ركّاب.

وبعد التّرحيب بك في المطار الدّولي الوحيد بالبلاد في بارو، ستقضي النّصف ساعة القادمة بالتحليق فوق العاصمة تيمفو، والوديان المهيبة، والغابات، والمنازل، والتلال.

وبعد هبوط الطائرة المروحيّة في حقلٍ قريب، سيتم نقلك إلى النُزُل للاستمتاع بأغنية خاصّة للترحيب بك، وجلسة تدليك للرّقبة.

اليابان: "هوشينويا كيوتو"

فندق "هوشينويا كيوتو" التقليدي في اليابان. Credit: HOSHINOYA Kyoto

وسيُبهرك الجمال الطبيعي لمدينة كيوتو اليابانيّة بفضل تجربة الوصول الفريدة إلى فندق "هوشينويا كيوتو".

وينقل الفندق التّقليدي الرّاقي الضّيوف عبر نهر "أوي" على متن إحدى القوارب الخشبيّة الصغيرة التّابعة له.

وتبدأ التّجربة في منطقة الانتظار الخاصّة بالقارب شمال كيوتو، حيث يمكنك احتساء مزيج من الشاي المعطر، أو مشروب موسمي مثل عصير "شيزو" الأحمر في الصيف، أو شاي الأروروت بالزنجبيل في الشّتاء.

وبمجرّد أن يكون الجميع على متن القارب، تبحر المركبة لـ15 دقيقة عبر محميّة "أوكو-أراشيياما" الطبيعية.

نيوزيلندا: "هوتل ميناريت ستيشن ألباين لودج"

يجب عليك استخدام طائرة مروحية للوصول إلى هذا النُزُل في نيوزيلندا. Credit: Minaret Station

ويقع نُزُل "ميناريت ستيشن" في وادي جليدي منعزل في جبال الألب الجنوبيّة، بنيوزيلندا.

ولا يوجد طريق برّي للوصول إلى النُزُل الفاخر الذي يضم 4 شاليهات واسعة، ومزرعة تبلغ مساحتها 50 ألف فدّان.

وعلى متن طائرة من طراز "Squirrel AS350"، أو "MD500E"، ستتمكّن من الاستمتاع بمشاهد البحيرات المتلألئة، والأنهار الجليديّة، وقمم الجبال المغطّاة بالثّلوج، والوديان غير الملموسة.

وتستغرق الرحلة الجويّة فترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة تقريبًا.

كمبوديا: "شينتا ماني وايلد"

يمكن للضيوف الوصول إلى هذا النُزُل عبر خط "زيب لاين". Credit: Shinta Mani Wild

ويضم نُزُل "Shinta Mani Wild" في كمبوديا 15 خيمة على طول نهر "Thmor Rung" في حديقة "كارداموم" الوطنيّة، وهو يَعِد ضيوفه بتجربة ستضخ الأدرينالين في عروقهم.

وستجلب مركبة خاصّة الضيوف من سيام ريب أو فنوم بنه، لتوصيلهم إلى برج يتكونّ من 7 طوابق يطل على غابة مترامية الأطراف.

ومن هناك، يرتدي الضيوف خوذة وحزامًا من أجل الانزلاق عبر خط "زيب لاين" مع المرشد الخاص بهم.

وخلال الرحلة التي تمتد لربع ميل، ستتحرّك في الهواء بسرعة تصل إلى 31 ميلاً في الساعة فوق المساحات الخضراء المورقة، وأحد الأنهر للوصول إلى محطّتك الأولى.

وبعد رحلة قصيرة عبر ممرات خشبية في الغابة، يحين الوقت للتحليق في الهواء مجدّدا.

ويأخذ الجزء الأخير من الرّحلة مكانه فوق شلالات "Raging Sisters"، لتصل إلى حانة تُدعى "Landing Zone"، أو "منطقة الهبوط"، حيث ينتظرك مشروب ترحيبي.

جزر المالديف: "ذا نوتيلوس"

يُعد "ذا نوتيلوس المالديف" من أفخم المنتجعات في الأرخبيل. Credit: The Nautilis

ويقع فندق "ذا نوتيلوس المالديف" في شمال محمية "با أتول" للمحيط الحيوي التابع لليونسكو، وهو من أفخم المنتجعات في الأرخبيل.

ويبدأ التدليل بمجرّد وصولك إلى العاصمة ماليه، وهناك ستتم مرافقتك إلى صالة كبار الشخصيات للاستمتاع بالمرطّبات ووجبات الطعام الخفيفة أثناء تعامل الموظّفين مع أوراق الهجرة والمستندات الجمركيّة الخاصّة بك.

وعندما تكون الطّائرة المائيّة الأرجوانية المميزة للمنتجع جاهزة للإقلاع، ستنطلق في رحلة مدتها 30 دقيقة إلى شمال غرب جزيرة "با أتول".

وبعد الهبوط على سطح الماء، ستتجه إلى منصّة عائمة صغيرة وسط المحيط الهندي.

وبعد فترة وجيزة، سيأخذك قارب سريع فاخر أو يخت (يعتمد ذلك على نوع الغرفة التي حجزتها)، إلى الجزيرة.