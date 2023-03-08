ثنائي يسرقان نبيذًا من مطعم حائز على نجمة ميشلان بقيمة 1.7 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حُكم على ثنائي سرقا كمية من النبيذ بقيمة 1.7 مليون دولار من مطعم إسباني حائز على نجمة ميشلان، بالسجن لمدة أربع سنوات.

وفي تفاصيل حكم المحكمة الذي صدر الاثنين، واطلعت عليه CNN، فإن المرأة المكسيكية وصديقها من أصل روماني هولندي، غادرا مطعم أتريو الشهير في كاسيريس، غربي إسبانيا، وحملا 45 زجاجة نبيذ ملفوفة في مناشف الفندق لتجنب تعرضها للكسر، مخبأة في حقائب السفر.

وحصلت حادثة السرقة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعدما وضع مخطط لها "بالتفاصيل الدقيقة"، على حد قول الضباط عند ارتكاب المخالفة.

وشملت الحمولة زجاجتين من مصنع النبيذ الفرنسي "Chateau d’Yquem"، واحدة معتقة منذ عام 1806، المدرجة ضمن قائمة نبيذ Atrio مقابل 350 ألف يورو (371 ألف دولار) والأخرى يعود تاريخ انتاجها لعام 1883، ومعروضة لقاء 45 ألف يورو.

وأُنتجت العديد من زجاجات النبيذ الأخرى في التسعينيات، وفقًا للتفاصيل المدرجة في الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة مقاطعة كاسيريس.

وقال متحدث باسم المحكمة لـCNN الثلاثاء، إنه لا يمكن ذكر اسم الثنائي لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وكان الثنائي قد قاما بزيارة المطعم ثلاث مرات في الأشهر التي سبقت السرقة. وفي ليلة السرقة، قامت المرأة بتسجيل الوصول إلى فندق Atrio الصغير الفاخر المجاور، مستخدمة جواز سفر سويسري مزور.

وانضم إليها صديقها لاحقًا لكنه لم يسجل الوصول. ثم تناولا وجبة عشاء تتكون من 14 طبقًا في المطعم، تلتها جولة بصحبة مرشد في قبو النبيذ، بحسب ما ذكرته المحكمة.

وقرابة الساعة 2 صباحًا، اتصلت المرأة بمكتب الاستقبال، وطلبت طبقًا من السلطة، ثم حلوى لاحقًا. ولتحضير هذه الطلبية، ترك الموظف الذي قال إنه كان بمفرده في الفندق، مكتب الاستقبال من دون رقابة. وخلال هذا الوقت، سرق صديق المرأة مفتاحًا إلكترونيًا من مكتب الاستقبال لفتح قبو النبيذ.

وقالت المحكمة إن الثنائي غادرا الفندق ومعهما الزجاجات المسروقة حوالي الساعة الخامسة صباحًا وانطلقا بالسيارة. وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض عليهما في نهاية المطاف على حدود الجبل الأسود وكرواتيا، في يوليو/ تموز 2022.

ولم يتم استرداد أي من النبيذ، رغم تعويض المطعم بمبلغ 753000 يورو من شركة التأمين الخاصة به.

وحكمت المحكمة على المرأة بالسجن أربع سنوات وعلى الرجل بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة السطو المسلح. كما أمرتهما بدفع 753 ألف يورو كتعويض.