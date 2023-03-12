قطار المرتفعات الاسكتلندية الفاخر يكشف عن جناحين جديدين مذهلين

تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.. سكة القطار هذه تربط بين الصين ولاوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إنه بالفعل أحد أفخم القطارات الموجودة في العالم. وقطار "بلموند"، الذي يُعرف بـThe Royal Scotsman، على وشك أن يصبح أكثر بريقًا مع إطلاق جناحين جديدين جميلين.

ووضع المصمم الداخلي في العاصمة الفرنسية باريس، تريستان أوير، تصوّرًا للأجنحة على طراز منزل ريفي كبير، مع إيماءات كلاسيكية للثقافة الاسكتلندية.

ومن المقرر إطلاقها على متن قطار شهير خلال شهر مايو/ أيّار من العام 2024.

الصورة أعلاه تكشف عن كيف ستبدو المرافق الداخلية. Credit: Belmond

ويتميز التصميم الداخلي بأغطية جدران ومفروشات مصنوعة يدويًا، تعكس الألوان الغنية للمناظر الطبيعية في المرتفعات الاسكتلندية.

وفي منطقة صالة استراحة الضيوف، سيجد الضيف كرسيًا بذراعين وأريكة مزينة بتصميم "الترتان" حسب الطلب، الذي يصوّر ثلاث رحلات من الأكثر شهرة في القطار.

وتقول أرامينتا بيرس ستيوارت، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة Araminta Campbell، العلامة التجارية الاسكتلندية التي تقف وراء التصميم الفريد للكراسي: "تم نسج التويد والترتان، الذي أنشأناه لـRoyal Scotsman، بالمطاحن الريفية في اسكتلندا، وهو يعكس جمال البلاد البكر، إضافة إلى تاريخ القطار المذهل"، الذي بدأ مساره عام 1985.

وتابعت: "تم تنسيق جميع التفاصيل بعناية لإلهام المسافرين لاحتضان سحر المرتفعات".

وفي الوقت نفسه، تبرز الحمامات الداخلية الفخمة بزخارف الأحجار الاسكتلندية القديمة.

ركوب القطار الفاخر

وسيستفيد المسافرون، الذين يحجزون رحلة لمدة ليلتين في "جناح غراند"، بتكلفة 7,212 دولارًا للشخص الواحد، من النقل الخاص من وإلى الفندق أو المطار.

وسيحصلون أيضًا على جلسة علاجية واحدة لكل شخص في المنتجع الصحي المتحرك للقطارات، وهو الوحيد من نوعه في أوروبا.

وسيكون القطار مزودًا بأكثر من 50 نوعًا من مشروب الويسكي، بينما تشمل الرحلة نفسها زيارات إلى مصانع التقطير، ورحلات إلى القلاع، والسباحة البرية، والبحث عن الطعام.

ويأتي الكشف عن قطار "Royal Scotsman" بعد إطلاق "Orient Express La Dolce Vita"، الذي أنشأته مجموعة فنادق "Accor"، وهو عبارة عن قطار يتألف من 11 عربة، تضم حانة مع موسيقى حية وألعاب، و12 كابينة فاخرة مبطّنة بالخشب، و18 جناحًا رئيسيًا.

وفي الوقت ذاته، من المقرر أن تُطلق "بلموند" ثمانية أجنحة جديدة في قطار البندقية "Simplon-Orient-Express" في وقت لاحق من هذا الصيف.