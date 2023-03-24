دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصف بعض الباحثين عن الإثارة رياضة القفز بالحبل المطاطي بأنها تجربة محاذية للموت، لكن قلّة منهم يقتربون منه مثلما حدث مع هذا الرجل الذي تمكّن من النجاة رغم انقطاع الحبل المطاطي به، في تايلاند.

انتشرت هذا الأسبوع، فيديوهات حول التجربة المرعبة التي عاشها هذا السائح البالغ من العمر 39 عامًا، من هونغ كونغ، الذي روى قصته لـCNN.

وقام السائح، الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط، مايك (تجنّبًا للمضايقات عبر الإنترنت)، بالقفز من منصة ترتفع 10 طبقات في مدينة باتايا، أثناء قضاء إجازته في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

لحسن الحظ، أجرى القفزة فوق مسطّح مائي. إذ قُطع الحبل المطاطي قبل أجزاء من الثانية من وصوله إلى نهاية قفزته، فوقع بالمياه.

وقال مايك لـCNN: لقد هبطت على جانبي الأيسر، لذا كانت إصاباتي أكثر شدّة هناك"، وتحدث عن الكدمات التي خلّفها هذا الأمر. وتابع "كان الأمر كما لو أن شخصًا ما ضربني بعنف شديد".

وشهد على قفزته أصدقاء كانوا برفقته في Changthai Thappraya Safari وAdventure Park.

تقع مدينة الملاهي شمال غرب باتايا، وتقدم أنشطة تتراوح بين الإنزلاق بالحبل إلى الرماية الحية.

وقال مايك إنه قصد الحديقة في الأساس لتجربة ميدان الرماية، لكنه تشجّع للقيام بقفزة الحبال بعدما سبقه إلى ذلك أصدقاؤه.

وعن هذه التجربة قال: "لقد كان المكان مرتفعًا جدًّا لذا أغمضت عينيّ، وخطّطت لفتح عينيّ مجددًا عندما سيرتد الحبل". لكنه أضاف: "أدركت أنّ الحبل قد انقطع عندما فتحت عيني وكنت محاطًا بالمياه".

تمكّن من أن يطفو ويسبح رغم ربط الجزء السفلي من قدميه بحبل القفز المطاطي المقطوع.

وقال: "إذا كان الشخص لا يعرف السباحة، فسيواجه مشكلة كبيرة".

وأشار مايك إلى أنّ الحديقة ردت له كلفة قفزته، ودفعت له مقابل الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية التي أجراها في تايلاند.

وأكد نيثيت إنتيم، مؤسس المنتزه الترفيهي، وقوع الحادثة، وقال إنها المرة الأولى التي يرى فيها انقطاع حبل القفز المطاطي.

وأضح لـCNN، أنّه "بعد انقطاع الحبل، أخرج موظفونا (مايك) من المياه على الفور، وسألوه إذا كان بخير". أجاب (مايك) أنه يشعر بكدمات. لذلك نقلناه إلى المستشفى".

ولفت إنتيم إلى أنّ مايك وقّع على وثيقة إعفاء من المسؤولية قبل القيام بالقفزة. كما أرسل صورة عن وثيقة التنازل الموقعة بالإضافة إلى نسخ عن الفواتير الطبية في تايلاند.

وأضاف إنتيم إنّ "الموظّفين شرحوا أنه في حال وقوع أي حادث مؤسف أو أي حادث، فإن شركتنا ستتكفّل بالفواتير الطبية. لكن لا يمكن للعميل المطالبة بتعويض عن أي نوع من النفقات الأخرى".

وأضاف أنّ الحديقة ستكون مستعدة لدفع أي نفقات طبية مباشرة أخرى في هونغ كونغ، إذا تم تقديم إيصالات بها.