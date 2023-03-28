ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان المصور، يوهان واندراغ، يبحث عن أمرٍ مثير للاهتمام لتوثيقه عند سد "سانسيت" في "حديقة كروجر الوطنية" بجنوب أفريقيا.

وعندها، لاحظ واندراغ، والذي يعمل كمُدرِّس لطلبة المرحلة الثانويّة، تمساحًا يسبح باتّجاهه ببطء.

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
وثّق المصور، يوهان واندراغ، هذا المشهد الطريف في "حديقة كروجر الوطنية" بجنوب أفريقيا. Credit: Johan Wandrag

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور الجنوب الأفريقي: "كنت جاهزًا، مع تطبيقي للإعدادات الصحيحة على الكاميرا الخاصة بي، وتفاعلت فقط عندما رأيته (التمساح) وهو يهاجم سمكة".

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
لم تتمكّن السمكة من الهروب. Credit: Johan Wandrag

ونتج عن الموقف صورة طريفة، ولكن ليس بالنّسبة للسمكة التي تحوّلت إلى وجبة طعام بالتّأكيد.

وفي الصورة الديناميكيّة، ظهرت السمكة العاجزة تحت رحمة فكّي التمساح الرشيق.

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
يهتم المصور بتوثيق الحياة البرية والطيور بالتحديد. Credit: Johan Wandrag

ومن بين جميع الصور التي وثّقها، رأى واندراغ، أنّ هذا المشهد هو المفضّل لديه، إلى جانب كونه "من أفضل الصور التي قام بالتقاطها، إذ شكّل واحدة من تلك اللحظات التي اجتمع فيها كل شيء معًا لصنع صورة مثالية تقريبًا".

كما أشار المصور إلى أنّ "تعبير الدهشة"على وجه السمكة يُشجّع المرء على إعطاء نظرة ثانية.

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
مشهد ساحر لغروب الشمس. Credit: Johan Wandrag

وعند رؤيته لهذه اللقطة عند تصفّحه مجموعة الصور التي وثقها، أدرك واندراغ أنّها صورة فريدة من نوعها، ويصعب تكرارها.

وأكّد المصور: "حقّقت الصورة نجاحًا فوريًا عندما نشرتها على صفحة خاصة لتصوير الحياة البرية عبر موقع فيسبوك، وتلقّت الكثير من الإعجابات والتعليقات".

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
صورة مهيبة لفهد. Credit: Johan Wandrag

وفازت هذه الصورة الطريفة بجائزة "صورة العام" لمجلّة "Getaway Magazine" المختصة بالعطلات بجنوب أفريقيا في عام 2020، كما أنّها احتلّت المركز الأول في مسابقة "مجلة كروجر"، والمركز الثاني عن فئة "سلوك الحيوانات" في مسابقة "Nature Through the Lens" بعام 2021.

ظهرت ملامح "الدهشة" على وجهها.. صورة طريفة توثق افتراس تمساح لسمكة
من الصور الديناميكيّة التي وثقها المصور. Credit: Johan Wandrag
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وإلى جانب عمله كمصور للحياة البرية، يعمل واندراغ أيضًا كمصور رياضي بدوامٍ جزئي.

وتطور اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي خلال المدرسة بحكم كون والده هاويًا للتصوير.

ويهتم المصور بتوثيق الحياة البرية والطيور بالتحديد.

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