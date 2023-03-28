بمطار أمريكي.. إلقاء القبض على راكب لفتح منزلق الطوارئ على متن طائرة

"نجوا بأعجوبة من موت وشيك"..طائرة تهبط اضطراريا جراء اضطرابات جوية "مروعة".. هذا ما قاله الركاب

طائرة تقلع من دون إذن.. ومراوغة طيار تساعده على تجنب الاصطدام بها في اللحظة الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُلقي القبض على أحد ركّاب خطوط "دلتا" الجويّة بعد فتحه إحدى أبواب طائرة كان على متنها، واستخدام منزلق الطّوارئ للنزول، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى مدينة سياتل الأمريكية السّبت، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وكُشّف عن الحادثة على متن رحلة الطيران رقم "1714" لـ"دلتا" في الساعة 10:40 صباحًا تقريبًا بالتّوقيت المحلّي بينما كانت الطّائرة ثابتة في مطار لوس أنجلوس الدّولي، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وأوضحت الإدارة أنّ الطّائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، كانت تستعد للتحرّك على المدرّج للإقلاع عندما غادر الرّاكب الطائرة بعد تفعيل منزلق الطّوارئ.

واعتُقِل الرّاكب في البداية من قبل موظفي شركة "دلتا" قبل إلقاء سلطات إنفاذ القانون المحليّة القبض عليه، بحسب ما جاء في البيان.

وتُحقّق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث، وتواصلت CNN مع شركة "دلتا" وشرطة لوس أنجلوس للحصول على معلومات إضافيّة.