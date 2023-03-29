"أطول رحلة عبر حافلة في العالم" من تركيا إلى بريطانيا تستعد للانطلاق

ألاتشاتي.. جوهرة مخفية لم يستكشفها السياح بعد في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في قضاء شهرين بالسفر برًا من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة البريطانية لندن من دون الجلوس خلف عجلة القيادة؟

إذًا، ستسرّك معرفة أنّ شركة "Adventures Overland" الهنديّة للرّحلات الاستكشافيّة على وشك إطلاق ما يُشار إليها بـ"أطول رحلة بالحافلة في العالم".

ومن المقرّر أن تنطلق الرّحلة في أغسطس/آب، وتستغرق التّجربة 56 يومًا، بينما تتّسع الحافلة لـ30 راكبًا.

وستعبر الرّحلة 22 دولة لنقل المسافرين من أكبر مدينة في تركيا، وعبر بلاد البلقان، وأوروبا الشرقيّة، والدّول الاسكندنافيّة، وأوروبا الغربيّة، وصولاً إلى عاصمة المملكة المتحدة.

ستعبر الرّحلة 22 دولة. Credit: Adventures Overland

وتبلع كلفة التّجربة بأكملها 24،300 دولار، وتشمل وجبة فطور يوميّة، و30 وجبة غداء وعشاء، مع الإقامات الفندقيّة.

ورغم أنّ السّفر على متن حافلة لشهرين قد لا يبدو جذابًا لبعض الأشخاص، إلا أن المركبة وُصِفت بأنّها "حافلة فاخرة خاصة ومُصمّمة للسّفر لمسافاتٍ طويلة بشكلٍ مريح".

وسيتمكن الرّكاب من الاسترخاء على مقاعد قابلة للتعديل تتمتّع بـ"مساحة واسعة للأرجل"، والاستفادة من منافذ "AUX" و"USB"، وصينيّة قابلة للطي، وحوامل الزجاجات والأكواب.

ويُسمح لكل راكب بإحضار "حقيبتين بالحجم الكامل" معه.

"حافلة فاخرة خاصّة"

نظرة على الحافلة من الدّاخل. Credit: Adventures Overland

وصُممت رحلة "Bus to London" كبديل لرحلة "Road to London" السنويّة التّابعة لشركة "Adventures Overland"، والمستوحاة جزئيًا من حافلات "Hippie Trail" التي جابت العالم خلال الخمسينيّات والستينيّات.

وكان من المقرّر انطلاق تلك الرّحلة في عام 2021.

ولكن المسار، الذي شمل وجهات مثل ميانمار، والصين، وروسيا، غير متوفّر حاليًا للزّوار الدّوليين، ولم يكن من الممكن إطلاقه بالشّكل المتوقّع.

وتأسّست شركة "Adventures Overland" على يد رائدي الأعمال توشار أغاروال وسانجاي مادان في عام 2012.

ونظّم كلاهما العديد من الرّحلات من الهند إلى لندن، وجلب خلالها المسافرون سياراتهم الخاصّة للسّفر كجزءٍ من قافلة، إلى جانب تنظيمهما لرحلات عبر أيسلندا وروسيا قبل تقديم أوّل رحلة عابرة للقارات خاصّة بهما على متن حافلة.

وقال أغاروال في بيان: "تم فحص كل مسار في كل بلد لضمان سلاسة الرّحلة حتّى يتمكّن المشاركون في Bus to London من الانضمام والشعور بالثقة بأنّهم في أيدٍ أمينة".

ووفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسيّة، يمتد أطول مسار للحافلات في العالم حاليًا لمسافة 6،200 كيلومتر، ويربط ليما في بيرو بريو دي جانيرو في البرازيل.

ومن المقرّر أن تنطلق تجربة "Bus to London" من إسطنبول في 7 أغسطس/آب، مع وصولها إلى لندن في 1 أكتوبر/تشرين الأول.