أخيرًا فُكّت ألغاز "بريق" مومياء اكتُشفت قبل 100 عام في مصر.. لماذا دفنت مع لسان ذهبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت البعثة الأثريّة الهولنديّة الإيطاليّة المشتركة في منطقة آثار سقارة، بإشراف المجلس الأعلى للآثار في مصر، عن مقبرة لشخصٍ يدعي "بانحسي" من فترة حكم الرعامسة، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع، بحسب بيان نشره الحساب الرّسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" الأربعاء.

ونجحت البعثة أيضًا بالكشف عن عددٍ من المقاصير الأخرى التي تعود للفترة الزمنيّة ذاتها، وهو أمر من شأنه المساهمة في إلقاء الضوء على تطوّر جبانة سقارة في فترة الرعامسة، وإزاحة الستار عن أشخاص جُدد لم يكونوا معروفين في المصادر التاريخيّة.

ويدعم الكشف النظريّات السّابقة التي ترجّح إعادة استخدام المساحة الواقعة بين مقابر الأسرة الـ18 (مثل مقبرة مايا) في عصورٍ لاحقة، وبناء مقابر ومقاصير بها خلال فترة حكم الرعامسة، وفقًا لما ذكره البيان.

سلّطت البعثة الأثريّة الهولنديّة الإيطاليّة المشتركة الضّوء على اكتشافات جديدة في منطقة آثار سقارة المصرية. Credit: Facebook/@tourismandantiq

وتلقي النقوش الضّوء على الممارسات الجنائزيّة للموتى خلال تلك الفترة.

وفي البيان، أوضح مدير منطقة آثار سقارة، الدكتور محمد يوسف، اتّخاذ المقبرة شكل معبدٍ قائم بذاته، إذ تتمتّع بمدخل، وساحة فناء داخليّة تحتوي على قواعد أعمدة حجريّة، وبئر تؤدي إلى غرف الدّفن تحت الأرض، وثلاثة مقاصير بجوار بعضها البعض.

تعود الاكتشافات إلى عصر الرعامسة. Credit: Facebook/@tourismandantiq

كما عُثِر داخل المقبرة على لوحة تصوّر صاحب المقبرة "بانحسي"، وزوجته "بايا"، والتي كانت تحمل لقب "مغنية آمون"، وهي تشمل منظرًا جميلًا لـ"بانحسي" وهو يعبد الإلهة "حتحور"، إضافةً لمنظرٍ يصوّر "بانحسي" وزوجته "بايا" معًا أمام مائدة للقرابين، بالإضافة إلى مناظر للكهنة والقرابين.

تلقي النقوش المُكتشفة الضّوء على الممارسات الجنائزيّة للموتى آنذاك. Credit: Facebook/@tourismandantiq

وكشفت البعثة أيضًا عن بقايا أربعة مقاصير صغيرة تحتوي اثنتان منها على عدد من النّقوش، وتعود إحداها لشخص يدعي "يويو".

ورُغم صغر حجمها، إلا أنها تحتوي على عددٍ من المناظر والنّقوش التي تتميّز بدقّتها، وجودة تفاصيلها، وهي في حالة جيّدة من الحفظ.

وتُظهر إحدى النّقوش منظرًا لموكب "يويو" الجنائزي وعملية "إحياء" موميائه من جديد للعيش في الحياة الآخرة، بالإضافة إلى منظرٍ يصوّر بقرة الإلهة "حتحور" ومركب للإله "سوكر" إله الجبانة.

ويُرجّح إعادة استخدام المقصورة في العصور اللاحقة، ويُفسّر ذلك حجم التّدمير الذي لحق بها.