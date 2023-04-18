بدا كما لو أنه يحملها.. مصور يوثق طائرًا يطارد أنثى في موسم التزاوج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمتع المصور القطري والباحث البيئي، حَمَد الخليفي، بتوثيق خفايا الحياة الفطريّة، وهو شغوف بتوثيق الطّيور بشكلٍ خاص.
وفي إحدى المواقع غرب العاصمة القطريّة، الدّوحة، تمكّن الخليفي من توثيق مشهدٍ طريف لعصفورٍ من فصيلة "فضّي المنقار".
وكان المصور يراقب سلوك هذه الفصيلة أثناء موسم التزاوج.
وفي الصورة، يظهر العصفور الذكر كما لو أنّه يحمل الأنثى بقدميه.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصوّر: "كان الذّكر يتبع الأنثى بشكلٍ جنوني ليقودها الى عش الزوجيّة حتّى تضع له البيض. وكان يلازمها من غصن إلى غصن، حتّى وقعا من أعلى الغصن".
وحاول الذّكر التشبّث بها، وكانت النتيجة عبارة عن هذه الصّورة.
ويمكن وصف القصة وراء هذه الصّورة بكونها "رومانسيّة"، ولكن اعتقد بعض الأشخاص عبر الإنترنت أنها تُظهر مشاجرة بينهما، بحسب ما ذكره الخليفي.
وعند مشاركته للصّورة عبر حسابه في "إنستغرام"، عبّر متابعوه عن دهشتهم من المشهد، ووصف أحدهم اللقطة بكونها "عجيبة".
ورأى الخليفي أنّ "ما أثار الانتباه للصورة يتمثل بطريقة تشبث أحد الطيور بطّائر آخر".
ويُعتبر المصوّر شغوفًا بتوثيق الطّيور نظرًا لأهميتها البيئيّة.
وأشار الخليفي إلى عيش هذه الكائنات في "منظومة بيئيّة متوازنة مترابطة ببعضها البعض. وإذا زادت أو نقصت (أعدادها)، فقد تتسبّب باختلال في منظومة الحياة الفطريّة، والذي بدوره يؤثّر سلبًا على حياة الإنسان والكوكب الذي نعيش فيه".
ويعمل المصوّر كمدرّب معتمَد في الثقافة البيئيّة أيضًا، إضافةً لكونه صاحب مبادرة عدسة البيئة القطريّة.
ويجدر بالذكر أنّ قطر تُعتبر محطّة مهمّة لهجرة الطيور، إذ وصل عدد تنوع الطيور فيها إلى 422 نوعًا وفصيلة مختلفة تقريبًا، وفقًا لما ذكره المصور.
ويمكن لمحبي الطيور مشاهدتها بقطر في وجهات مختلفة، ومنها محمية الريم، ومحمية بروق، محمية العريق.