بالسعودية.. طيار يوثق تجربة إفطار رمضانية مثيرة وهو معلق بالهواء

أكثر من ألف وجبة يوميًا.. سعودي يقضي شهر رمضان في قرية بزنجبار لإطعام الصائمين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما رأيك بخوض تجربة إفطار رمضانيّة في الهواء؟ ونحن لا نتحدّث عن تناول الطّعام داخل طائرة على سبيل المثال، بل وأنت معلّق في الهواء حرفيًا.

وأدهش الطيّار والمرشد السّياحي السّعودي، عبدالباري آل عبدالله، متابعيه عبر مواقع التّواصل الاجتماعي عند نشر مقطع فيديو له، وهو يستمتع بالإفطار أثناء ممارسة الطّيران الشّراعي بالمظلة (paragliding).

وفي الفيديو الذي قال إنه وثّقه قبل عدّة أعوام خلال شهر رمضان، ونشره في وقت سابق من الشهر الحالي، ظهرت أمام آل عبدالله مائدة صغيرة تحتوي على بعض المأكولات والمشروبات قبل مباشرته في تناول الطعام، واحتساء القهوة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال السعودي: "نضطر أحيانًا للبقاء في الأجواء إلى ما بعد مغيب الشّمس بقليل. وفي، رمضان يحين موعد الإفطار في ذلك الوقت".

وأراد في إحدى الأيام الاستمتاع بالطّيران حتّى آخر دقيقة من دون الاضطرار للهبوط من أجل تناول وجبة الإفطار.

وقال الطيّار: "قرّرت أن أُقدّم لنفسي مائدة تشمل القهوة السّعودية، والتّمر، والقشطة، والماء، وقطعة صغيرة من الكعك".

وإذا شعرتَ بالفضول بشأن كيفيّة ثبات كل شيء على المائدة أثناء التّحليق، أشار آل عبدالله إلى تثبيته لكل شيء باستخدام لاصقٍ خاص، مع ربط الدّلة بحبلٍ صغير لتفادي سقوطها.

وليس الأمر سهلاً كما يبدو، إذ أوضح السعودي ضرورة التمتّع بتجارب سابقة، ومراقبة مسار الرحلة، والأهم من ذلك، التأكّد من سلامة الأجواء.