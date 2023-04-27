في دبي.. الكشف عن تصميم مطار لسيارات الأجرة الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة الهندسة المعماريّة البريطانيّة الشّهيرة "Foster + Partners" عن تصميم مفاهيمي لمحطّة "vertiport" خاصّة لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي، مثل سيارات الأجرة الجويّة. ومن شأنها ربط أكثر المواقع شهرةً في دبي، وتوفير تجربة سفر عالية السّرعة وخالية من الانبعاثات.

وتم تطوير هذا التّصميم بالتّعاون مع شركة "Skyports Infrastructure" المختصّة بوسائل النّقل الجويّة المتطوّرة.

كشفت شركة "Foster + Partners" عن تصميم مفاهيمي لمحطّة خاصّة بمركبات الإقلاع والهبوط العمودي. Credit: Foster + Partners

وستتواجد المحطّة بالقرب من مطار دبي الدّولي (DXB)، وتتكامل مع شبكات المطارات الحاليّة، بالإضافة إلى محاور النّقل المُحيطة.

وفي بيانٍ صحفي، أكّد رئيس الاستوديو في "Foster + Partners"، ديفيد سمرفيلد، أنّ المحطّة "ستغيّر طريقة سفر الأفراد في دبي"، مضيفًا أنّها ستكون متّصلة بمطار دبي الدّولي، ومترو دبي "لتوفير رحلة سلسة ومستدامة عبر المدينة للمسافرين الدوليين والمحليين".

وتُظهر الصّور التخيليّة من "Foster + Partners" تواجد المحطّة على منصّة مرتفعة لتسهيل إقلاع النّاقلات الجويّة وهبوطها.

ويلتف المبنى حول مهبط النّاقلات الجويّة، ويربط بين صالات الوصول، والمغادرة، مع توفيره مناظر خلابة للمركبات والمدينة.

سيارات أجرة طائرة

صورة تخيليّة لشكل المحطّة من الدّاخل. Credit: Foster + Partners

وخطّطت إمارة دبي لإطلاق خدمة لسيارات الأجرة الطّائرة منذ فترة طويلة.

وفي عام 2017، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) أنّها اعتزمت إطلاق ناقلات جويّة ذاتية القيادة ذلك العام، باستخدام مركبة من صنع شركة "Ehang" الصينيّة والتي تتمتّع بمقعد واحد.

وفي عام 2022، كانت شركة "XPeng X2" الصينيّة قد أكملت بنجاح أول رحلة تجريبيّة علنيّة لسيارتها الطّائرة ذات المقعدين في معرض "جيتكس" للتكنولوجيا بدبي.

ويُعد الموقع المجاور لمطار دبي الدّولي واحدًا من بين 4 مواقع تأخذها "Skyports Infrastructure" و"RTA" بعين الاعتبار لبناء شبكات خاصّة لسيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2026، وفقًا لما أشارت إليه "Foster + Partners".