جبل البنات.. معلم يشكل خلفية من "النسخة السعودية" لقصة رابونزل

رئيس إدارة الوجهات في العلا يكشف لـCNN الشريحة المستهدفة من المسافرين للسياحة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن زوايا محافظة العلا التاريخية العديد من العجائب، مع ظهور مختلف الاكتشافات المثيرة للاهتمام من حينٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى أنها موطن لحضارة الأنباط قديمًا، ومتحف في الهواء الطّلق، تحتضن العلا أيضًا واجهات وتشكيلات صخرية شاهدة على مهارة من نحتها في الأزمنة الغابرة.

تتمتّع محافظة العلا السعودية بوجهات تاريخية وطبيعية مميزة. Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

وتتضمن تلك العجائب المنحوتة "جبل البنات" الذي يضم أكبر مجموعة من المقابر في موقع الحِجر الأثري المُدرج ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، "استكشف العلا".

مشهد لمعلم منحوت يُدعى جبل البنات في العلا. Credit: ABDALRHMAN HAMAD ALEMAM

موقع ساحر بأسطورة مثيرة للفضول

ووثّق المرشد السياحي السعودي، عبدالرحمن بن حمد موسى الإمام، هذا المعلم السّاحر عبر عدسته أثناء تعريفه السياح والزوار على المنطقة.

يضم الجبل أكبر مجموعة من المقابر في موقع الحِجر الأثري. Credit: ABDALRHMAN HAMAD ALEMAM

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الإمام إنّ المعلم "يُعتبر من أهم المواقع التاريخيّة في الحِجر"، مضيفًا أنّه "سمّي بجبل البنات لما يحويه من عددٍ كبير من الواجهات والمدافن التي تمتلكها النّساء، وهي موثّقة بأسمائهن بكتاباتٍ نبطيّة قديمة".

يقع جبل البنات في موقع الحِجر الأثري. Credit: ABDALRHMAN HAMAD ALEMAM

وأشار الإمام أيضًا إلى أن تزيّين المدافن بزخارف معماريّة ونقوش مؤرّخة تدل على استخدام هذه المدافن قديمًا قبل أكثر من ألفي عام.

ويُشكّل جبل البنات أيضًا خلفيةً لأسطورة مثيرة للفضول تم وصفها بـ"النّسخة السعودية لقصّة رابونزل" بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"روح السعودية".

يحتضن الجبل 29 مقبرة أثرية. Credit: ABDALRHMAN HAMAD ALEMAM

ووفقًا لما أشارت إليه أسطورة قديمة، كان الجبل ملكًا لإبنة وحيدة، وأراد والدها حمايتها، فقام ببناء غرفة لها فوق الجبل، حيث غنّت وسرّحت شعرها، ولكن تزايد شعور الشّابة بالوحدة في غرفتها.

وأثناء سفر والدها، انجذب رجل وسيم لغنائها وظهر أسفل غرفتها، ووقع كلاهما في الحب من النّظرة الأولى.

وسمحت الشّابة للرجل بزيارتها في غرفتها عبر تسلّق شعرها الطويل، وأصبحت حاملاً في النهاية.

ولكن لم تكن لهذه القصة نهاية سعيدة، فلدى عودة والدها إلى الحِجر، وعِلمه بحملها، قام بإنهاء حياة العاشقين.

أوصى المرشد السياحي، عبدالرحمن بن حمد موسى الإمام، بزيارة معالم أخرى في محافظة العلا مثل البلدة القديمة. Credit: ABDALRHMAN HAMAD ALEMAM

وأوضح الإمام أن آثار منطقة الحِجر تسحر الزوّار، وخصوصًا عند وصولهم لموقع جبل البنات، ومشاهدة المدافن المختلفة، وطرق النّحت فيها.

وفي حال لم يكتف المرء بزيارة هذا المعلم وحده، يوصي الإمام بزيارة جبل أثلب، ومقبرة لحيان بن كوزا، والبلدة القديمة، إضافةً للاستمتاع بإطلالة جبل حرة عويرض البانورامية الساحرة.