حدث تاريخي.. أين يمكنك مشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستيقظ بريطانيا، اليوم السبت، على حدث ملكي تاريخي، أي تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في حفل كبير في دير وستمنستر بالعاصمة لندن.

وفي حين أن تشارلز أصبح ملكًا عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن حفل التتويج سيكون لتتويج الملك رسميًا.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتفالية لمدة ساعتين على الأقل، حيث ستقدّم له مجموعة من العناصر الثمينة التي تعد رمزية، وسيتم الاعتراف به كملك من قبل ممثلين مختلفين من الدولة البريطانية.

تم تسكير بعض أجزاء وسط لندن لعدة أيام حيث وضعت حواجز على مسار الرحلة التي سيقطعها الملك تشارلز والملكة كاميلا في موكبهما من قصر بكنغهام، وهو مقر الإقامة الرسمي للعائلة الملكية البريطانية في لندن، إلى دير وستمنستر، والتي تعد كنيسة التتويج الوطنية منذ عام 1066.

أفضل مكان لمشاهدة موكب الملك تشارلز هو شارع "ذا مول" Credit: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images

ورغم أن المراسم نفسها مخصصة لكبار الشخصيات فقط، إلا أنه يمكن للجمهور مشاهدة الموكب على طول المسار من قصر باكنغهام إلى الدير.

ومن المتوقع أن يحتشد عدد كبير من الجماهير بالعاصمة البريطانية، حيث قضى بعض محبي العائلة الملكية الأيام القليلة الماضية في التخييم على طول المسار، الذي يبلغ طوله 2 كيلومترًا، على أمل الحصول على أفضل موقع للمشاهدة.

وسيستقل الملك تشارلز وكاميلا عربة "اليوبيل الماسي" تجرها ستة خيول إلى دير وستمنستر، وسيتم مرافقتهما من قبل فرقة الفرسان.

سيستقل تشارلز وكاميلا عربة "اليوبيل الماسي" إلى دير وستمنستر Credit: Niklas Halle'n/AFP/Getty Images

سيتحرك الموكب من قصر باكنغهام عبر الطريق الطويل والمستقيم المؤدي من القصر، عبر قوس الأميرالية، ثم يستديرون يمينًا بمحاذاة "وايت هول" وحول ساحة البرلمان قبل أن تنتهي رحلتهما إلى الدير في الساعة 11 صباحًا.

وفي طريق العودة، سيسلكون الطريق ذاته في الاتجاه المعاكس، لكن الموكب سيكون أكبر بكثير وأبطأ وأعظم - لأسباب منها أنهما سيستقلان العربة الملكية الذهبية. كما سينضم أعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى هذا الموكب، بالإضافة إلى حوالي 4000 عسكري.

تم تخصيص مناطق لعرض الحدث للجمهور على طول شارع "ذا مول" و"وايت هول". وتفتح هذه المناطق في الساعة السادسة صباح اليوم وستُغلق بمجرد امتلاءها، وهو أمر سيكون سريعًا على الأرجح.

هناك أيضًا منطقة متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام الحضور الأولوية.

ويعد شارع ذا مول بمثابة المكان المثالي لمشاهدة نظرًا لطوله، وسيمر الموكب خلاله مباشرةً. واعتمادًا على المكان الذي تقف فيه، قد تتمكن من التقاط صورة مع قصر باكنغهام في الخلفية أيضًا.

إذا كانت مواقع المشاهدة ممتلئة بالفعل، سيتم توجيهك إلى إحدى ثلاث مواقع للعرض في الحدائق القريبة: هايد بارك، وغرين بارك، وسانت جيمس بارك، رغم أنّه من المتوقع امتلاء هذه المواقع بسرعة أيضًا.

وسيتوفر دورات مياه ونقاط تعبئة المياه ومحطات لتناول الطعام والمشروبات.

الملك تشارلز سيلوح للحشود من الشرفة في قصر باكنغهام كما فعلت والدته في عام 2022 Credit: Chris Jackson/Getty Images

وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المناطق المخصصة للمشاهدة خلال المواكب؟ فبمجرد عودة العائلة إلى القصر، سيكون هناك عرض جوي احتفالي فوق الممشى وقصر بكنغهام بمشاركة أكثر من 60 طائرة تحلق في الأجواء، حينها سيطل الملك والملكة الجديدان، برفقة أفراد آخرين من العائلة الملكية، من الشرفة.

قد تكون لا تزال قادرًا على المشاركة في الاحتفال، إذ سيتم تدريجيًا فتح ممشى "ذا مول" بعد مرور الموكب، ما يسمح للمزيد من الناس بالاقتراب من القصر.