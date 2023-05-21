مصور يوثق ظاهرة لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية بين أجنحة الطيور الطنانة

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فيديو يبعث على السرور.. كاميرا ترصد لحظة عودة طيور البطريق إلى البحر بعد إعادة تأهيلها في الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ الفنّان البصري الأسترالي، كريستيان سبنسر، بالرّسم بشكلٍ احترافي منذ 25 عامًا. وقد يكون هذا هو السّبب وراء ظهور صورِه الفوتوغرافيّة كلوحاتٍ مرسومة بتأنٍ ودقّة، وخصوصًا في سلسلته التي تتمحور حول الطّيور الطّنانة "Winged Prism".

وفي عام 2011، كان سبنسر يوثّق طائرًا طنانًا أثناء مواجهته لشروق الشّمس، وذلك كجزءٍ من فيلم كان يعمل عليه.

وتفاجأ الفنّان المقيم في البرازيل برؤية ومضات صغيرة من ألوان قوس القزح في عدسة كاميرته.

ظاهرة خفيّة

بدأ الفنّان الأسترالي، كريستيان سبنسر، العمل على مشروع "Winged Prism" في عام 2014. Credit: CHRISTIAN SPENCER

ولم تبرز الظّاهرة التي "عادةً ما تكون غير مرئيّة لأعيننا في أوج مجدها، إلا عند إبطاء الفيديو"، بحسب ما قاله الأسترالي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي عام 2014، قرّر الفنّان توثيق هذه الظّاهرة الطبيعيّة بالصّور، ما أدّى إلى تشكّل سلسلة "Winged Prism" الملوّنة.

استغرق العمل على هذا المشروع عدّة أعوام. Credit: CHRISTIAN SPENCER

وتُعد الطّيور الطّنانة من أكثر الكائنات إثارةً للدّهشة في العالم بالنّسبة لسبنسر، والذي أكّد أنّ "حقيقة تحوّل أجنحتها إلى أقواس قزح، أمر لا يُصدّق".

أعمال فنيّة تُحلّق في الهواء

يتمحور المشروع حول الطّيور الطّنانة. Credit: CHRISTIAN SPENCER

ويعمل ريش الطّائر الطّنان كمرشّح يحوّل أشعّة الشّمس البيضاء إلى ألوانٍ زاهية متنوّعة، وفقًا لما ذكره الفنّان.

تتزيّن أجنحة هذه الطيور بألوان قوس القزح بفضل أشعة الشّمس. Credit: CHRISTIAN SPENCER

ويحتاج الأشخاص الذين يهتمون بتوثيق الطّيور لمستوى كبير من الصّبر، وشكّل هذا المشروع تحديًا خاصًا لوجود أيّام محدودة في العام فقط تمكّن سبنسر خلالها من التقاط الصّور، وذلك نتيجة حاجته لأخذ تعامد الشّمس بين الأشجار، وفترة هجرة هذه الطّيور بعين الاعتبار.

التُقِطت جميع الصّور في الغابة الأطلسية في البرازيل. Credit: CHRISTIAN SPENCER

ولم تلتق هذه العوامل إلا لمدّة شهر أو شهرين كل عام، ولذا استغرق العمل على المشروع عدّة أعوام.

وأكّد الفنّان: "الصّور غير مُعالَجة رقميًا، وهي ظاهرة طبيعيّة غير مرئيّة للعين البشريّة".

من الصّور الزّاهية التي وثّقها الفنّان. Credit: CHRISTIAN SPENCER

ورأى الأسترالي أنّ هذه المشاهد ليست مجرّد أعمال خاصّة لتوثيق الطّيور، مشيرًا إلى أنّه يعتبرها "شكلاً من أشكال الفن".

وتمت الإشادة بصور هذه السلسلة الفوتوغرافية في مسابقات تصوير مختلفة، ومنها "Wildlife Photographer of the Year"، و"Tokyo Foto Awards".

وبدأ اهتمام الفنّان بالتّصوير الفوتوغرافي في عام 2014.

ويتجسّد شغفه الكبير تجاه الطّيور عبر كتاب "Birds: Poetry in the Sky" الذي نشره في نهاية عام 2022.

ويعرض الكتاب مشاهد أخاذة للطيور في موائلها، كما أنّه يتضمن سلسلة "Winged Prism".