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"الذهب الأخضر" في السعودية.. ماذا تعرف عن قهوة الخولاني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تستعد مدينة الحجر التاريخية في المملكة العربية السعودية، والمدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لاستقبال تجربة جديدة ومشوقة، إذ أنه من المقرّر إطلاق فندق "تشيدي الحجر" في نهاية عام 2023.

الأوّل من نوعه

يستلهم "تشيدي الحجر" تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية لمدينة الحجر التاريخية. Credit: Courtesy of Royal Commission for AlUla (RCU) and GHM

ويُعد هذا المشروع أوّل فندق سيرحّب بالضّيوف في تجربة فاخرة وفريدة من نوعها في أعماق الموقع النبطي القديم الذي يقع في شمال غرب المملكة.

وبفضل موقعه الفريد في العلا، يعني ذلك أنّ الفندق سيكون على مقربة من مواقع شهيرة مثل "القصر الفريد".

يوفّر الفندق تجربة ثقافيّة فريدة ضمن الموقع التاريخي. Credit: Courtesy of Royal Commission for AlUla (RCU) and GHM

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "GHM" المشغّلة للفندق، تومي لاي إنه "يمكن للضيوف غمر أنفسهم في التّاريخ الغني للأرض المقدّسة، وثقافتها، مع التمتّع بفرصة الاستكشاف، والتّعرف إلى الحضارة النبطيّة، وطريقة حياتها منذ أكثر من ألفي عام".

يُعد "تشيدي الحجر" أول فندق في الموقع المصنّف ضمن لائحة اليونسكو. Credit: Courtesy of Royal Commission for AlUla (RCU) and GHM

وتُعتبر الهياكل النبطية القديمة من أروع الأمثلة على العمارة النبطية المنحوتة بالصخور.

وسيكون تصميم الفندق مُكمِّلاً لبراعة الحضارة النبطيّة القديمة، إضافةً للمناظر الطبيعيّة التي تحيط به.

ويُعدّ الحِجر أول موقع في السعودية يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتّراث العالمي، وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي للمنظمة.

أشار موقع وزارة السياحة في السعودية، أن الباحثين ثبت لديهم أن الأنباط هم أول من استوطنوا الحِجر وقاموا ببنائها، وأن أصل الأنباط من الجزيرة العربية. Credit: THOMAS SAMSON / Contributor

وتُعتبَر المقابر الضّخمة، البالغ عددها 111 مقبرة، (وقد زُينت 94 منها بالزّخارف)، والآبار المائيّة، مثالاً استثنائيًا عن الإنجازات المعماريّة للأنباط، وخبراتهم الهيدرولوجيّة.

مدمجة مع التاريخ

سيضم الفندق 3 مطاعم فاخرة، ومنتجع صحي متكامل الخدمات، ونادٍ رياضي. Credit: Courtesy of Royal Commission for AlUla (RCU) and GHM

ولن يكون الفندق بجوار مواقع أثريّة ساحرة فحسب، إذ أنّه سيكون مُدمجًا مع التّاريخ.

وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا ببناء الفندق في صلب العديد من الهياكل الموجودة بالفعل، بما في ذلك محطّة سكة حديد قديمة، وقلعة الحجر، وغيرها.

سيتضمّن الفندق 35 غرفة. Credit: Courtesy of Royal Commission for AlUla (RCU) and GHM

وأوضح لاي أن جزء كبير من الموقع سيبقى "بمنأى عن أعمال البناء، وستعتني به الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على سلامة التّراث البشري والطّبيعي المذهل للحجر".