دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تستعد مدينة الحجر التاريخية في المملكة العربية السعودية، والمدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لاستقبال تجربة جديدة ومشوقة، إذ أنه من المقرّر إطلاق فندق "تشيدي الحجر" في نهاية عام 2023.
الأوّل من نوعه
ويُعد هذا المشروع أوّل فندق سيرحّب بالضّيوف في تجربة فاخرة وفريدة من نوعها في أعماق الموقع النبطي القديم الذي يقع في شمال غرب المملكة.
وبفضل موقعه الفريد في العلا، يعني ذلك أنّ الفندق سيكون على مقربة من مواقع شهيرة مثل "القصر الفريد".
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "GHM" المشغّلة للفندق، تومي لاي إنه "يمكن للضيوف غمر أنفسهم في التّاريخ الغني للأرض المقدّسة، وثقافتها، مع التمتّع بفرصة الاستكشاف، والتّعرف إلى الحضارة النبطيّة، وطريقة حياتها منذ أكثر من ألفي عام".
وتُعتبر الهياكل النبطية القديمة من أروع الأمثلة على العمارة النبطية المنحوتة بالصخور.
وسيكون تصميم الفندق مُكمِّلاً لبراعة الحضارة النبطيّة القديمة، إضافةً للمناظر الطبيعيّة التي تحيط به.
ويُعدّ الحِجر أول موقع في السعودية يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتّراث العالمي، وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي للمنظمة.
وتُعتبَر المقابر الضّخمة، البالغ عددها 111 مقبرة، (وقد زُينت 94 منها بالزّخارف)، والآبار المائيّة، مثالاً استثنائيًا عن الإنجازات المعماريّة للأنباط، وخبراتهم الهيدرولوجيّة.
مدمجة مع التاريخ
ولن يكون الفندق بجوار مواقع أثريّة ساحرة فحسب، إذ أنّه سيكون مُدمجًا مع التّاريخ.
وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا ببناء الفندق في صلب العديد من الهياكل الموجودة بالفعل، بما في ذلك محطّة سكة حديد قديمة، وقلعة الحجر، وغيرها.
وأوضح لاي أن جزء كبير من الموقع سيبقى "بمنأى عن أعمال البناء، وستعتني به الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على سلامة التّراث البشري والطّبيعي المذهل للحجر".