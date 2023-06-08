منظمة السياحة العالمية تعلن الأردن مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية

منها سياحة الأفلام ..إليك أنواع السياحة الواعدة التي تستثمر فيها الأردن

مُدرج في لائحة التراث العالمي.. شاهد المنسف الأردني من إعداده وصولًا إلى أكله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) الأردن مركزًا ومقصدًا إقليميًا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط، الخميس.

وجاء ذلك في افتتاح أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت لهذه المناسبة.

وفي كلمة الافتتاح، قال وزير السياحة والآثار في الأردن، مكرم القيسي، إنّ الإعلان عبارة عن إقرار لمكانة المملكة الراسخة على خارطة المنطقة، والعالم، مشيدًا بجهود منظمة السياحة العالمية.

وأضاف القيسي أن توفّر الكوادر المؤهلة في تخصصات الطب، والتمريض، والصيدلة، هي من الميّزات التي ساهمت في نجاح الأردن كمقصدٍ إقليمي للسياحة العلاجية الاستشفائية، لافتًا إلى أن الأردن لديه بنية تحتية طبية متطورة، من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، والتي تعمل وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتتمتع بالاعتماد الدولي.

وسلّط القيسي الضوء على انخفاض التكلفة العلاجية في البلاد مقارنة بالعديد من دول العالم، وتميّز الأردن بجودة الخدمات المقدَّمة، ووجود وسائل رقابة صارمة للحفاظ على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها السائح.

ويتمتّع الأردن أيضًا بمنتجعات استشفائية خلابة، كالبحر الميت، وحمامات ماعين، والحمّة الأردنية، ووادي رم، وغيرها.

واستقبل الأردن حوالي مليون مريض من 71 دولة خلال الأعوام الـ5 الماضية، مع استثناء عام 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".

ومن جانبه، قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إنّ العمل جارٍ على إعداد مبادرة جديدة للترويج والتسويق للسياحة العلاجية من خلال إطلاق برنامج اعتماد متخصص في السياحة العلاجية، وتعليمات وأسس للطب الاستشفائي.

كما تم تحديث وتفعيل النافذة الإلكترونية الشاملة للسياحة العلاجية، والتي تُعرف بمنصة "سلامتك".