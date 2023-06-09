أسرّة بطبقتين للدرجة الاقتصادية.. هل سيتحقق هذا المفهوم قريبًا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مفهوم Skynest، وهي مقاعد الدرجة الاقتصادية التي أُعيد تصوّرها وتَعِد بأسرّة من طبقتين في السماء، انتباه العديد من ركاب الرحلات الطويلة!

واليوم، حصل هذا المفهوم على ختم الموافقة من خلال جائزة Crystal Cabin المرموقة، التي تم تقديمها في معرض 2022 Aircraft Interiors Expo (AIX) في هامبورغ، ألمانيا.

وقال لوكاس كيستنر، رئيس جمعية Crystal Cabin Award، لـCNN، إن فوز شركة الطيران الوطنية في نيوزيلندا كان ملحوظًا، لأن هذه الفئة غالبًا ما تكافئ الأفكار المثيرة، والتي تكون بعيدة عن تحقيقها.

وSkynest ليس مجرد مفهوم مستقبلي، لكنه من إنتاج شركة طيران، ومقرر أن يحلقّ في السماء خلال عام 2024.

التصاميم الفائزة

يوفر مفهوم Skynest خيار الاستلقاء للمسافرين في الدرجة الاقتصادية. Credit: Courtesy Air New Zealand

وأعلنت جوائز Crystal Cabin عن قائمتها الطويلة في وقت سابق من هذا العام.

وقدّم المرشحون النهائيون أفكارهم في معرض AIX، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع وجود لجنة تحكيم من الخبراء.

ويعد مفهوم InteliSence بين الفائزين الآخرين ضمن فئة راحة الركاب.

ويستخدم InteliSence الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تم جمعها من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة، لتتبع تجارب سفر الركاب.

وفي فئة الجامعة، فاز فريق طلابي من جامعة "ديلفت" للتكنولوجيا في هولندا، بعد طرحهم مفهوم مقاعد الطائرة خفيفة الوزن. وصُممت باستخدام الحد الأدنى من المواد، مع ضمان راحة الركاب.

وضمن فئة المقصورة المستدامة، تصدّرت سجادة Lantal Textiles المصبوغة بعمق لقدرتها على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن الطائرة.

وقال كاستنر إنه من المشجع أن نرى المزيد من الابتكارات المستدامة في مجال الطيران. ويقترح أن الصناعة قد بدأت في حساب تأثيرها البيئي، رغم أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

تأثير مستمر

ويتم الإعلان عن جوائز Crystal Cabin سنويًا، ويستمتع كاستنر وفريقه بمراقبة المرّشحين والفائزين السابقين في السنوات التي أعقبت فوزهم.

وقد تكون شركات الطيران، التي تشغل رحلات قصيرة، أقل حاجة إلى المقاعد التي تقدمها Skynest من شركة الطيران الوطنية في نيوزيلندا.

ولكن، سيستمر كاستنر في المراقبة عن كثب لمعرفة أداء Skynest.

وقال: "سيكون من المثير للاهتمام حقًا من منظور الأعمال التجارية، معرفة إذا كانت الفكرة ناجحة".

وأضاف كاستنر أن جوائز Crystal Cabin تعتبر "طريقة رائعة للدخول إلى الصناعة".