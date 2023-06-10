دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن انتعال أحذية الكعب العالي لم يعد مطلبًا ضروريًا لمضيفات الطيران في شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، التي أصدرت للتو توجيهات جديدة تتناول مسألة العناية الشخصية، وتصميم الزي الخاص بموظفيها.

وبدءًا من الآن، يُسمح للموظفين بغض النظر عن جنسهم، ضمنًا أفراد طاقم الطائرة، بإبقاء الشعر الطويل (شرط ربطه على شكل كعكة أو ذيل حصان منخفض)، ووضع المكياج بحسب رغبتهم، وارتداء نظارات بدلاً من العدسات اللاصقة (شرط أن تكون العدسات شفافة)، وارتداء الأحذية المسطحة.

وأفاد متحدث باسم "كانتاس" في بيان أنّ "التحديث لا يغير زيّنا، لكنه يُحدّث طريقة ارتداء الموظفين له وفقًا لتعليقات الموظفين وتطلعات العملاء المتغيرة".

وتنطبق الإرشادات ذاتها أيضًا على شركة الطيران منخفضة التكلفة "جت ستار".

سابقًا، كانت التعليمات منفصلة للموظفين الذكور والموظفات الإناث، أما الآن فهناك مجموعة واحدة من المتطلبات تنطبق على الجميع.

وجاء في بيان الشركة: "يعتبر زيّ الشركة رمزًا لعلامتنا التجارية الأيقونية، ويفتخر الموظفون لدينا بارتدائه. وتتغيًر الموضة، وكذلك مبادئ أسلوبنا على مرّ السنين".

وتابع البيان: "نفخر بتنوّعنا، وبالإضافة إلى تحديث إرشاداتنا، ستسهم هذه التغييرات بجعل ارتداء زيِّنا أكثر راحة وعملية لجميع موظفينا، ضمنًا من لديهم أجسام مختلفة، وخلفيات ثقافية متنوعة".

لا يزال هناك بعض الأمور التي لن تتغير، وسيطلب من أفراد طاقم الضيافة الذين يختارون ارتداء الفساتين أو التنانير ارتداء جوارب تحتها. بينما يسمح لأفراد الطاقم بوضع الوشوم، لكن عليهم عدم إظهارها خلال ارتداء الزي الرسمي.

وتعتبر خطوط "كانتاس" الجوية واحدة من العديد من شركات الطيران التي قررت إعادة النظر في قواعد اللباس لموظفيها خلال السنوات الأخيرة.

وفي العام الماضي، قامت خطوط "فيرجن أتلانتيك الجوية" بإلغاء الإرشادات المحددة للرجال والنساء، عندما قدمت أزياءً محايدة جنسانيًا لموظفيها من توقيع المصممة البريطانية فيفيان ويستوود.

وكانت هذه الأزياء تهدف إلى السماح للموظفين بـ"احتضان فرديّتهم والتعبير عن شخصياتهم الحقيقية في العمل"، وفقًا لبيان صادر عن "فيرجين أتلانتيك". كما قدمت الشركة خيارًا لأعضاء الطاقم بتحديد ضمائرهم الشخصية على بطاقات أسمائهم.

في عام 2022، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستسمح لجميع أفراد طاقم الطائرة مهما كان جنسهم بترك لحيتهم، ووضع مساحيق التجميل (المكياج)، وارتداء المجوهرات، ووضع لون طلاء الأظافر الذي يختارونه أثناء ارتدائهم الزي الرسمي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لـCNN في ذلك الوقت: "نحن فخورون بجميع زملائنا في الخطوط الجوية البريطانية ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل شاملة".