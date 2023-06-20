بأعماق جبال اليابان.. كيف هي تجربة الإقامة بأقدم فندق بالعالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أنّ الزمن قد توقف في فندق "نيشياما أونسن كيونكان" (Nishiyama Onsen Keiunkan) الواقع في أعماق جبال محافظة "ياماناشي" اليابانية، والأمر ليس صدفة.

وفي عام 705، كان الابن الأكبر لفوجيوارا نو كاماتاري، وهي أقوى عائلة أرستقراطية خلال تلك الفترة، يتجوّل في المنطقة عندما اكتشف الينابيع الساخنة فيها، بحسب ما ذكرته الأسطورة.

وبعد فترةٍ وجيزة، بنى فندق ياباني تقليدي من نوع "ريوكان" (ryokan).

المدخل الأمامي لفندق "نيشياما أونسن كيونكان" في اليابان. Credit: Courtesy Nishiyama Onsen Keiunkan

ولأكثر من ألف عام، قام مختلف الضيوف بزيارة الفندق لغمر أنفسهم في المياه، والاستمتاع بالمناظر الريفية، ومن بينهم عائلة توكوغاوا التي حكمت اليابان لـ400 عام، والإمبراطور الحالي للبلاد، ناروهيتو.

ولطالما كان الفندق مشهورًا في اليابان، ولكن زادت شعبيته بصورة كبيرة في عام 2011 عند تتويجه بلقب أقدم فندق في العالم من قِبَل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

من المدينة إلى الريف

يتمتّع الفندق التقليدي بـ4 ينابيع ساخنة في الهواء الطلق. Credit: Mayumi Maruyama/CNN

أما الوصول إلى الفندق فليس بالأمر السهل، إذ أنه في البداية، يجب على المسافرين عبور محطة "شيزوكا" الواقعة في محافظة تحمل الاسم ذاته، ومن ثمّ الركوب على متن القطار السريع المتجه شرقًا.

وتوفّر الرحلة التي تستغرق ساعة إطلالات ساحرة لجبل "فوجي"، وستذكّرك حقول الأرز والمنازل القديمة بمشهدٍ من فيلم الرسوم المتحركة "جاري توتورو".

وبعدها، يتوقّف المسافرون في قرية تُدعى "مينوبو" لانتظار حافلة يوفّرها الفندق، لتأخذهم إلى أعماق الجبال حتّى يظهر الفندق أمامهم.

الألفية القادمة

يُدير كينجيرو كاوانو الفندق. Credit: Mayumi Maruyama/CNN

وشمل تاريخ فندق "Nishiyama Onsen Keiunkan" الطويل العديد من اللحظات الحاسمة.

واندلعت حرائق هائلة في عامي 1909 و1916، ودمّرت صخرة كبيرة أحد مباني الفندق في عام 1925، ومن ثمّ ضربه إعصار كبير في عام 1982.

ونُقِل المبنى الرئيسي التابع للفندق 3 مرّات نتيجةً لذلك. ويعتقد رئيس الفندق، كينجيرو كاوانو، أنّ موقعه المنعزل سمح له بالبقاء طوال هذه الأعوام.

ورُغم نجاح الفندق، ليست هناك خطط للتوسّع.

وقال كاوانو: "أخبرني الرئيس السابق أن أصبح سيّد الفندق، وألا يتشتّت انتباهي"، مضيفًا: "عند رؤية النجاح، يبدأ المرء في التفكير بمشاريعٍ أخرى، ويصبح عرضةً للفشل".

الحفاظ على التقاليد

وجبة العشاء في أقدم فندق بالعالم. Credit: Mayumi Maruyama/CNN

وتتمثل أبز التحديات التي يواجهها الفندق بالحفاظ على تقاليده مع إجراء تعديلات هدفها التكيّف مع موجة جديدة من المسافرين، إذ يأتي الكثير منهم من خارج اليابان.

ويتمتّع الفندق الآن بموظفين يتقنون لغات مختلفة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية.

ووفقًا لما ذكره كاوانو، تكيّفت العديد من فنادق "ريوكان" التقليدية مع العصر الحديث عبر السماح بارتداء الأحذية داخل المنشأة، وإضافة الأسرّة إلى الغرف، ولكنه لم يكن مستعدًا للقيام بتلك التعديلات.

وبدلاً من ذلك، يوفّر الفندق مفارش ذات أحجام أكبر لاستيعاب الضيوف الغربيين الذين يميلون إلى أن يكونوا أطول من الضيوف اليابانيين.

وأكّد كاوانو: "نحن نُخطط للحفاظ على فكرة خلع حذائك عند المدخل أيضًا"، وشرح قائلاً: "نريد التّأكد من أن ضيوفنا يختبرون أصالة التقاليد التي قمنا بحمايتها على مرّ الأعوام".