جزيرة "سندالة" الفاخرة في "نيوم".. كيف ستحوّل مشهد اليخوت في السعودية؟

لماذا انتقلت هذه المرأة السعودية من مجال الموضة إلى تدريب الغوص في البحر الأحمر؟

موطن أول عاصمة للسعودية.. جولة في الدرعية خلال دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا تكون المملكة العربية السعودية مرادفة للرحلات البحرية الفاخرة واليخوت، ولكنها تسير بخطوات ثابتة لتحقيق ذلك، وخصوصًا مع كون جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر قيد الإنشاء حاليًا.

ومن المقرّر أن تُصبح الجزيرة من أولى الوجهات البحرية الفاخرة في "نيوم"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال رئيس قسم الهندسة المعمارية في "استديو لوكا ديني للتصميم المعماري" (LUCA DINI Design & Architecture)، جيوفاني فيرارا إن "سندالة ستكون ملاذاً لجميع من يبحث عن طريقةٍ جديدة مبتكرة للعيش المتناغم مع الطبيعة المحيطة بالجزيرة".

"بديل مغر"

صُمِّمت جزيرة "سندالة" لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، بحسب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس". Credit: NEOM

وتسمح "سندالة"، وهي أولى مشاريع "نيوم" من خلال موقعها الاستراتيجي بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، للمسافرين بسهولة الوصول إليها.

وتستغرق الرحلة الجويّة من أوروبا إلى "سندالة" ساعات قليلة فقط، بينما تستغرق الرحلة البحرية لليخوت أقل من يومٍ واحد.

من المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين في مطلع عام 2024. Credit: NEOM

ووفقًا لما ذكره فيرارا، تُمكّن هذه الميزة من ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة عالمية فائقة الفخامة لمجتمع اليخوت في البحر الأحمر.

ومن شأن ذلك أن "يجذب ملّاك القوارب واليخوت من المنطقة وأوروبا على حدٍّ سواء"، وإتاحة "بديل مغرٍ" للباحثين عن ملاذٍ شتويٍّ آمن في موقعٍ يسهل الوصول إليه.

الطبيعة كمصدر للإلهام

كانت الطبيعة مصدرًا للإلهام أثناء تصميم الجزيرة. Credit: NEOM

وستضمّ الجزيرة مجموعةً من المرافق السياحية الجذّابة، من ضمنها نادي شاطئي، ونادي لليخوت، ومنتجع صحي فاخر، ومجموعة من الفنادق، مثل "فور سيزونز"، وأوّل فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف كوليكشن" في السعودية.

وتعرض مجموعة من الصور التخيليّة للمشروع هياكل انسيابية، وأخرى زاهية تُذكّرك بتنوع الطبيعة، والكائنات البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وبالفعل، شكّلت الطبيعة مصدر إلهامٍ كبير عند تصميم الجزيرة، إذ قال فيرارا: "جذبنا الجمال الأخّاذ للطبيعة".

تقع جزيرة "سندالة" على البحر الأحمر قبالة ساحل نيوم في الشمال الغربي للمملكة العربية السّعودية. Credit: NEOM

ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية المتواجدة حول منطقة المرسى، إذ أوضح فيرارا أنها تبدو كسلسلةٍ من الألواح الصخرية المتكدّسة. واستُوحي تصميمها من طبقاتٍ الصّخور الرسوبية والحجر الرملي بالجزيرة.

ولم تُشكّل الطبيعة مصدرًا للإلهام فقط، إذ أنها أُخِذت في عين الاعتبار لتعزيز الاستدامة.

صورة تخيلية لنادي اليخوت. Credit: NEOM

وصُمِّمت الجزيرة على سبيل المثال لتتلاءم مع محيطها الطبيعي، وحفاظًا على النّظام البيئي البحري المحيط بها.

وقال فيرارا: "نحن نلتزم بترك مسافات آمنة حول عمليات الإنشاء، ونعتمد مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المتطوّرة للحدّ من أيّ آثار سلبية محتملة على المساحات البحرية المحيطة أثناء عمليّات البناء، وخلال الأعوام التي تليها".

تعود جاذبية "سندالة" إلى العديد من السّمات الفريدة. Credit: NEOM

وأكّد المهندس المعماري أنّ الجزيرة ستحتضن ملعب غولف يتميّز بنظامٍ متطوّر للري، وإعادة تدوير واستخدام المياه، إضافةً لتمركز سفينتي مختبرات في الجزيرة لرصد جودة المياه المحيطة بأكملها على مدار الساعة.

وأكدّ فيرارا أن "سندالة ستكون قوّة محركة لقطاع السّياحة يمتد أثرها إلى العديد من المجالات الأخرى".