مكونه الأساسي الحجارة.. هل هذا "أقسى طبق في العالم"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بـ"أقسى طبق في العالم"؟ أبصر النور في مقاطعة هوبي بشرق الصين، ولم يُمنح لقبه هذا عن عبث.

ففي الواقع، يتألف من مجموعة من الحجارة الصغيرة التي يتمّ امتصاصها للاستمتاع بالنكهة الغنية والحارة للطبق، ومن ثم بصقها.

يُعرف الطبق باسم suodiu، أي "الامتصاص (الحجارة) والتخلّص من (الفضلات)".

وانتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يجرّبون الـsuodiu، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، خلال الأسبوع الماضي.

وتوضح الفيديوهات كيف يطبخ الباعة هذا الطبق غير المعتاد.

تستخدم شواية من طراز "التيبانياكي" لإعداد هذا الطبق، إذ يسكب طهاة الشارع زيت الفلفل الحار على الحصى، ويرشّون عليها صلصة الثوم، ثم يُقلّبونها مع مزيج من فصوص الثوم ومكعبات الفلفل.

وعند تحضير المكونات، يروي طهاة الشوارع جميع المراحل باستخدام القوافي المغناة، كما تبيّن مقاطع الفيديوهات المنتشرة على منصة Xiaohongshu الصينية.

وقال أحد الطهاة في فيديو، إنّ "جزءًا من التوابل يعيد إحياء الشغف بالحياة"، مضيفًا أنّ الطبق مشهور مثل الكحول.

ويتم تقديم هذه الأحجار في صناديق بحجم كف اليد. وبحسب الفيديو، تبلغ كلفة كل حصّة حوالي 16 يوانًا، أي 2.30 دولارًا أمريكيًا.

وسأل أحد الزبائن في مقطع الفيديو نفسه: "هل عليّ أن أعيد إليك الجمرات بعدما أنتهي منها؟".

أجابه الطاهي ساخرًا: "خذهم إلى المنزل كتذكار".

ويُعتقد أن تاريخ Suodiu يعود إلى مئات السنين. ووفقًا لتقرير إعلامي محلي، فقد تم تناقله على مدى أجيال من قبل الملاحين بواسطة تاريخهم الشفوي.

وفي الأيام الخوالي، كان يمكن أن يعلق الملّاحون في منتصف النهر، وينفذ الطعام منهم أثناء تسليم البضائع.

وأوضح التقرير أنّهم "كي يجدوا السعادة في المرارة"، سيبحثون عن حجارة لطهيها مع التوابل الأخرى بغية إعداد طبق.