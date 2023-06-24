قاعة المرايا.. ما سر هذا المبنى المتلألئ وسط الصحراء السعودية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن أحد أكثر مناطق الجذب شهرة في المملكة العربية السعودية؟ لا تبحث عن المبنى نفسه، بل ابحث عن الأشخاص الذين يحملون عصا السيلفي وأضواء مستديرة.

تعتبر قاعة المرايا أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

والمبنى، عبارة عن قاعة للحفلات الموسيقية تتّسع لـ500 مقعد، ومركز مجتمعي، ومساحة للفعاليات، حيث استضاف عروضاً لفنانين مثل أليشيا كيز، وأندريا بوتشيلي، وإنريكيه إغليسياس، وجون ليجند.

لكنه أيضًا عمل فني بحد ذاته.

تقع قاعة المرايا مقابل المناظر الطبيعية الصحراوية المثيرة في العلا.

وكانت نتيجة تعاون مشترك بين شركتي التصميم الإيطالية Giò Forma Studio وBlack Engineering.

وقال فلوريان بوييه، المهندس المعماري لقاعة المرايا، لـCNN: "نعتقد حقيقة أنه في حال لم يتمكن المبنى من التنافس مع المناظر الطبيعية، فيجب أن يعزّزها".

ورُفع الستار عن المبنى في العام 2019. واستغرق 6 أشهر منذ طرح الفكرة حتى تسليمها، وإنشاؤه 76 يومًا فقط.

صورة تعكس داخل قاعة المرايا في السعودية. Credit: robertharding/Alamy

تحديات خاصة بالموقع

انطلق بوييه وفريقه للعثور على المواد التي من شأنها تحسين رؤية المناظر الطبيعية، من دون أن تتأثر بالظروف المشمسة والحارة.

وكان الحل الأول يقضي باستخدام نوع جديد من الزجاج، بحيث يكون مصنوعًا من النحاس.

وعملت Giò Forma Studio مع شركة Guardian Glass، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لإنشاء Guardian UltraMirror، وهو منتج خاص أخذ تصميمه في الاعتبار مناخ السعودية الدافئ والمشمس.

وفي المجمل، احتاج التصميم إلى 9,740 لوحًا كي يكسو المبنى.

ويمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في أكسدة الزجاج، لذلك طوّر الفريق طلاءًا خاصًا لزجاج قاعة المرايا، بحيث يمكنه مقاومة العواصف الرملية والتقلبات الهائلة في درجات الحرارة وسواها من تحديات الطقس اليومية، التي يمكن أن تحدث في الصحراء.

داخل قاعة المرايا

وفي حين أن بعض الزوار قد يكونون راضين بمجرد التقاط صور خارج قاعة المرايا، إلّا أنه من الضروري دخولهم إلى المبنى أيضًا.

فإلى جانب العروض الموسيقية، تستضيف قاعة المرايا عروضًا فنية، كان آخرها معرض السعودية الأول من نوعه لآندي وارهول، الفنان الأمريكي الأسطوري الذي استوحى أعماله من ثقافة البوب والإعلانات.

ويعتبر مطعم Maraya's Maraya Social نقطة جذب رئيسية أخرى، حيث يقدم إطلالات لا متناهية على الصحراء.

ويديره الشيف البريطاني جيسون أثيرتون، الحائز على نجمة ميشلان لمطعمه اللندني Pollen Street Social.

وتُحظر المشروبات الكحولية في السعودية. لذلك، اهتمت العديد من المطاعم وأماكن الحياة الليلية، ضمنًا Maraya Social، بإنشاء قوائم موكتيل مبتكرة.

ويعد منتجع Banyan Tree أقرب فندق إلى قاعة المرايا.

ويتميز بكونه مستوحى من الثقافة البدوية. ويحتوي الفندق على أجنحة مع أقسام خارجية تحت الخيم الحديثة، وحمامات سباحة خاصة، ومناطق لمراقبة النجوم.